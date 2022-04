Luego de probar los mini ordenadores Beelink SER 3 y SER 4, ambos con procesadores de AMD, llegó el momento de analizar un PC compacto de Beelink con procesador de Intel. Realmente no tenemos preferencia alguna por ninguno de los dos fabricantes de chips, pero sí que nos da curiosidad ver cómo rinde un mini PC de esta marca potenciado por Intel.

Para averiguarlo, nos hemos hecho con el Beelink SEI8 que monta el procesador Intel Core i3-8109U y tiene un diseño ligeramente diferente a los dos mini PC Beelink que analizamos antes. ¿Será este el mini PC definitivo que andamos buscando? Acompáñanos a descubrirlo.

Así es el Beelink SEI8: diseño compacto con un Intel Core i3-8109U en sus entrañas

Como puedes ver, el Beelink SEI8 luce un diseño más llamativo que el de sus hermanos, a pesar de que mide prácticamente lo mismo. Y sus especificaciones son buenísimas para el rango de precios en el que compite. Aparte del procesador i3, equipa hasta 32 GB de RAM en dos canales, un veloz SSD de hasta 500 GB y muchos puertos que te permitirán usarlo como tú quieras. Echa un vistazo a su ficha técnica para que veas de qué está hecho.

Características Beelink SEI8 Dimensiones y peso 124 x 113 x 41 mm. Pesa 328,9 gramos. Procesador Intel Core i3-8109U de 2 núcleos y 4 hilos, fabricado con el proceso de 14 nm. Velocidad de reloj base de 3,0 GHz y máxima de 3,6 GHz. Gráfica Iris Plus 655 con velocidad de 1,05 GHz. RAM 8 / 16 / 32 GB DDR4 a 2400 MHz. Almacenamiento 256 / 500 GB M.2 NVMe SSD (ampliable hasta 2 TB). Soporta discos SATA HDD de 2,5″. Conectividad inalámbrica WiFi 5 y Bluetooth 4.2. Puertos 1 x toma de auriculares / micrófono de 3,5 mm.

1 x entrada de DC.

2 x HDMI.

1 x Ethernet Gigabit.

4 x USB 3.0 Tipo-A.

1 x USB Tipo-C. Sistema operativo Windows 11 Pro. Adaptador 19 V – 3 A con un consumo máximo de 57 W. Contenido de la caja 1 x Mini PC.

1 x Adaptador.

1 x Manual de usuario.

2 x Cables HDMI (de 100 cm y 20 cm).

1 x Soporte VESA (para colgarlo al monitor).

La calidad de construcción es fenomenal

Beelink nos tiene acostumbrados a productos de calidad, y el Beelink SEI8 no es la excepción. Su chasis está fabricado con un plástico bastante robusto y revestimiento de metal en los paneles laterales. Se siente sólido y resistente. Pero lo que más llama la atención del diseño es la tapa superior, que tiene un acabado especial y brilla de forma muy chula.

Como era de esperar, el Beelink es súper pequeño. Mide 124 x 113 x 41 milímetros y, según nuestra balanza, pesa 329 gramos. Es tan compacto que ocupa prácticamente el mismo espacio que una taza de café en tu escritorio. Bueno, quizás un poco más, pero realmente no molesta para nada en la estación de trabajo. De hecho, trae un soporte de montaje VESA para colocarlo detrás de un monitor y así ocultarlo por completo.

Otra de las razones por las que el Beelink SEI8 puede pasar desapercibido en tu escritorio es porque casi no suena. Su diseño con rejillas de ventilación en los laterales y en la parte trasera permite que su sistema de refrigeración funcione de maravilla. Rara vez escucharás a sus ventiladores. Además, se mantiene frío la mayoría del tiempo. Normalmente, se calienta y suena un poco al realizar tareas pesadas, pero nunca a niveles preocupantes o molestos.

Todos los detalles del mini PC Beelink SEI8 1 de 14

La cantidad de puertos que trae el Beelink SEI8 resultará más que suficiente para la mayoría de usuarios. Al frente tiene dos puertos USB 3.0, un USB-C y un jack de 3.5 mm para auriculares y micrófonos. En la parte trasera, ofrece otros dos puertos USB 3.0, un conector Ethernet Gigabit, dos entradas HDMI 2.0 (para usarlo con dos monitores) y la entrada de alimentación.

Si te gusta juguetear con el hardware de tu PC para mejorarlo a tu gusto, el Beelink SEI8 te lo pone muy fácil. Solo tienes que extraer los cuatro tornillos de la parte inferior para acceder a su interior. Allí encontrarás dos ranuras para la RAM, una ranura para un SSD M.2 2280 NVMe y un espacio para un disco duro SATA de 2,5 pulgadas.

Funciona bastante bien con tareas básicas y no tan básicas

El rendimiento del Beelink SEI8 corre a cargo del procesador Intel Core i3-8109U, cuya velocidad de reloj base es de 3,0 GHz y la máxima es de 3,6 GHz. La gráfica integrada que usa es la Iris Plus 655. Está disponible en diversas configuraciones de memoria; nosotros probamos la de 16 GB de RAM + 500 GB de almacenamiento SSD.

No es el hardware más potente que encontrarás en un PC con este formato, pero para su precio no está mal. Es lo suficientemente capaz para tareas básicas de oficina, reproducción de vídeos hasta en 8K e incluso juegos ligeros. Inicia el sistema operativo y las apps muy rápido gracias a su SSD, te permite abrir muchísimas pestañas en el navegador con su enorme cantidad de RAM y no se pone lento en el uso diario.

En el benchmark de Geekbench 5, el Beelink SEI8 supera fácilmente a los mini PC basados en Celeron y Pentium. Cabe destacar que este ordenador viene de fábrica con Windows 11 Pro oficial (los usuarios avanzados agradecerán que no sea Windows Home) sin aplicaciones de terceros ni bloatware de ningún tipo.

Por otra parte, es importante destacar el bajo consumo energético del Beelink SEI8. Llevando la CPU al 100 % con el test AIDA64 alcanzó un pico de 35,3 W. Encendido sin hacer nada, apenas consume 9,19 W.

Un mini PC que puedes usar como consola o TV Box

Su GPU ofrece un rendimiento bastante bueno al editar imágenes y vídeos en 1080p, aunque puede ralentizarse un poco al trabajar con muchas capas. Con juegos también funciona bien: corre League of Legends en 1080p a 60 FPS y Genshin Impact en 720p a 30 FPS sin bugs ni cortes. Si ocasionalmente juegas a juegos de gráficos parecidos a estos o más bajos, este mini PC te vendrá genial.

Por cierto, no es necesario que uses el Beelink SEI8 como un PC tradicional. Instalándole los emuladores y programas adecuados, puedes usarlo como una consola retro o como un TV Box para reproducir vídeos locales o en streaming con una calidad de imagen 8K / 60 FPS.

¿Vale la pena comprar el Beelink SEI8?

El precio del Beelink SEI8 gira en torno a los 350 €. ¿Los vale? Sin dudas. Es un mini PC de gran calidad con un rendimiento muy bueno para tareas de ofimática, navegación, reproducción de vídeos y ejecución de juegos ligeros. Salvo que necesites un PC para jugar a juegos o editar contenido de alta exigencia gráfica, el Beelink SEI8 satisfará tus necesidades.

¿Quieres un Beelink SEI8? Consíguelo al mejor precio usando cualquiera de los siguientes botones: