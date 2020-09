En un mundo donde los auriculares con cable cada vez se usan menos (los móviles de gama alta ya no traen jack de auriculares), es vital contar con unos buenos auriculares inalámbricos. Si son de tipo TWS, como los AirPods, mucho mejor ya que son más cómodos de usar y de llevar a todos lados. Además, hoy en día no tienes que gastarte un dineral en unos AirPods para tener unos auriculares así, pues ya hay otras opciones económicas y de muy buena calidad en el mercado como los AUKEY EP-T25 que valen 18€.

Ahora bien, si buscas algo de calidad superior, entonces necesitas unos que tengan cancelación de ruido activa para una experiencia auditiva más inmersiva. Por ejemplo, los AirPods Pro cuentan con esta característica, pero valen la friolera de 280€. Por suerte, AUKEY tiene la alternativa perfecta por 60€: los auriculares AUKEY EP-N5. Nosotros los probamos y la verdad es que no tienen nada que envidiarle a los de la marca de la manzana. De hecho, los superan en algunos aspectos.

A continuación, te contamos nuestra opinión sobre los auriculares AUKEY EP-N5, pero desde ya te decimos que son una de las mejores opciones en auriculares TWS de gama alta si consideras la relación calidad-precio. Así que vale la pena que les eches un ojo.

Así son los True Wireless Earbuds de AUKEY: auriculares con cancelación de ruido activa y sonido premium

Los AUKEY EP-N5 son auriculares totalmente inalámbricos que se conectan a tu dispositivo vía Bluetooth 5.0. Son compatibles con Android e iPhone, así como con Windows y Mac. Tienen un diseño premiun con un color negro mate que les da un aspecto muy elegante. Son un poco alargados (más que los AUKEY EP-T25), pero no sobresalen mucho de la oreja, se ajustan bien a los oídos y resultan bastante cómodos de llevar. Traen tres pares de almohadillas de goma para que uses las que mejor se adapten a ti.

También son muy fáciles de usar, ya que se controlan con botones táctiles. Dependiendo de lo que quieras hacer, solo tienes que dar uno o más toques a un auricular para así contestar una llamada, invocar al asistente, activar la cancelación de ruido o controlar la reproducción de música fácilmente. Por si fuera poco, cuentan con protección al agua IPX5, lo que significa que puedes usarlos para practicar deportes y no se dañarán con gotas de agua, sudor o humedad.

Estos AUKEY EP-N5 vienen con un estuche de carga al que se adhieren de forma magnética y vertical para guardarlos y llenar su batería. Este estuche también es de color negro mate y cuenta con cuatro luces LED que indican su estado de carga (el estuche tiene su propia batería). Por cierto, los auriculares en sí también tienen un pequeño indicador LED que te muestra si se están cargando o sincronizando con el móvil.

AUKEY EP-N5 vs AUKEY EP-T25 1 de 3

Con el estuche de carga, los auriculares AUKEY EP-N5 tienen una autonomía total de 35 horas. Pero lo mejor de todo es que el estuche soporta carga rápida a través de su puerto USB-C, por lo que no tarda mucho en cargarse. En solo 120 minutos puedes llenar toda su batería del 0 al 100%.

Cada uno de estos auriculares tiene dos micrófonos, que no solo se usan para captar mejor el sonido de tu voz durante las llamadas. Con los micrófonos duales, los AUKEY EP-N5 logran una supresión del ruido ambiental de primer nivel mediante la tecnología ANC (cancelación de ruido activa) que incorporan. Técnicamente, pueden detectar y cancelar hasta 25 dB de ruido externo para que puedas enfocarte en tu música.

Además, tienen membranas de 10 mm que brindan un sonido de alta fidelidad (con graves muy potentes), superior a lo que ofrece la media. Por esto y por su cancelación de ruido activa, valen mucho la pena.

Cómo funcionan los controles integrados de los AUKEY EP-N5

Usar los AUKEY EP-N5 es realmente muy sencillo. Con sus controles táctiles puedes hacer lo siguiente:

Contestar llamada : toca una vez cualquiera de los auriculares.

: toca una vez cualquiera de los auriculares. Finalizar o rechazar llamada : mantén pulsado por 2 segundos cualquiera de los auriculares.

: mantén pulsado por 2 segundos cualquiera de los auriculares. Reproducir o pausar música/vídeo : toca una vez cualquiera de los auriculares.

: toca una vez cualquiera de los auriculares. Poner la pista anterior : toca dos veces el auricular izquierdo.

: toca dos veces el auricular izquierdo. Poner la pista siguiente : toca dos veces el auricular derecho.

: toca dos veces el auricular derecho. Invocar al asistente de voz : toca tres veces cualquiera de los auriculares.

: toca tres veces cualquiera de los auriculares. Activar o desactivar cancelación de ruido activa: mantén pulsado por 2 segundos cualquiera de los auriculares.

Ten en cuenta que el botón táctil de estos auriculares es bastante sensible, así que tócalo con sutileza para evitar realizar la acción equivocada. Lastimosamente, estos auriculares no permiten bajar y subir el volumen desde sus botones táctiles, aunque los AirPods Pro tampoco.

¿Cómo es la calidad del sonido, la conectividad y la cancelación de ruido de los True Wireless Earbuds de AUKEY?

En nuestra experiencia, la calidad del sonido de los AUKEY EP-N5 es realmente muy buena. Destacamos especialmente sus graves potentes que, sin embargo, no llegan a distorsionarse. En el resto de la gama de sonidos también cumplen con creces nuestras expectativas, pues ofrecen un sonido muy limpio, claro y nítido que quizás no esperarías de unos auriculares de 60 euros. Esto se nota tanto en la reproducción de música como en las llamadas.

En cuanto a la conectividad, no notamos microcortes ni retardos al usarlos. No pierden en ningún momento la conexión, ni siquiera con la app de IPTV que no está adaptada a auriculares de tipo TWS.

Su cancelación de ruido, por otra parte, es bastante aceptable. Al activarla, notarás que la mayoría de ruidos externos quedarán inaudibles. Eso sí, no te aíslan tanto como los auriculares de diadema o los AirPods Pro. Algo que no nos gusta de esta característica es que no cuenta con una voz que nos diga que activamos o desactivamos la cancelación de ruido. Tiene un pitido, pero puede pasar inadvertido si estás despistado.

¿Cuánto dura la batería de los AUKEY EP-N5?

Si sumamos todo, estos auriculares ofrecen un tiempo de reproducción de 35 horas. Eso sí, la batería de cada auricular dura 7 horas reproduciendo música o realizando llamadas. Sin embargo, si tienes activada la cancelación de ruido activa, la duración de la batería de los auriculares se reduce a 4,5 horas. Por suerte, con la carga completa, su estuche puede cargarlos unas cuatro veces sin necesidad de acudir a un enchufe.

¿Dónde comprar los AUKEY EP-95 al mejor precio?

Aunque no lo creas, estos auriculares que tienen casi las mismas características que otros de 200€, menos de 60€. ¿Los quieres? Puedes conseguirlos en Amazon España a ese precio usando el siguiente botón. ¡Y ahora mismo con un 10% de descuento!

Sin duda alguna, por su precio no encontrarás mejores auriculares TWS que los AUKEY EP-95.