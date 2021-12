Las aspiradoras más completas que hemos probado siempre acaban teniendo el mismo problema: se hacen muy pesadas e incómodas de usar. Y es que, cuantas más cosas son capaces de hacer, más grandes y poco prácticas. Por suerte, hay aspiradoras que consiguen ser polifuncionales con un diseño ligero, versátil y ergonómico, como la Tineco Pure One X que nos toca analizar en esta ocasión.

Podríamos decir que esta aspiradora es la versión minimalista de la Tineco Floor One S3, ya que tiene menos funciones y un diseño más simple. Sin embargo, pese a la ausencia de la función de fregar, preferimos llamarla «la versión mejorada» porque objetivamente nuestra experiencia de uso con esta aspiradora ha sido más satisfactoria. Si quieres saber por qué, acompáñanos a analizarla a fondo.

Aspiradora Tineco Pure One X: la review completa en español

Si aplicáramos el diseño por sustracción de los videojuegos a las aspiradoras, el resultado sería la Tineco Pure One X. No tiene funciones innecesarias o que rara vez usarás. Solo te ofrece lo más importante: comodidad, función de aspirar / barrer y detección inteligente de la suciedad. Gracias a ello, cuenta con un peso inferior a 3 kg, más de 1 hora de autonomía, mucha potencia pero sin ruido, monitorización mediante app y un precio reducido.

Características Tineco Pure One X Dimensiones y peso 110 x 28 x 26 cm. 2,35 kg con el tubo y 1,3 kg como aspiradora de mano. Potencia 260 W. Con una potencia de succión de 80 W. Funciones Aspira y barre en todo tipo de superficies duras. Batería 2500 mAh para una autonomía de hasta 70 minutos. Tiempo de carga Unas 3,2 horas aproximadamente. Depósito 400 ml de polvo. Ruido 70 dB. Filtro HEPA de 4 niveles que elimina el 99,97 % de alérgenos de hasta 0,3 μm. Extras Anillo LED, sensor iLoop que ajusta la potencia automáticamente según la suciedad detectada y se puede controlar con la aplicación de Tineco.

¿Cómo es la Tineco Pure One X?

La Tineco Pure One X es una aspiradora sin cables que solo pesa 1,3 kg. Si la usas de pie con su tubo de metal, pesa 1 kg más. Su diseño de tipo gatillo es 100 % curvado, lo cual hace que sea muy ergonómica. Es ligera y bastante cómoda. No molesta para nada, ni siquiera después de usarla durante toda una limpieza. Dicho sea de paso, tiene una pequeña palanca para bloquear el gatillo y así aspirar sin tener que pulsar el botón todo el tiempo.

Su cuerpo y casi todos sus accesorios están construidos con un plástico robusto y resistente. Utiliza un depósito transparente para el polvo de 400 ml que no es muy grande, pero es suficiente para una o varias limpiezas rutinarias. Y teniendo en cuenta que se puede quitar para vaciarlo de forma muy sencilla, no nos parece un problema. La aspiradora en sí también se puede desmontar fácilmente para hacerle mantenimiento.

Cerca de su motor de 260 W de potencia, tiene un filtro HEPA que debes cambiar cada año. Gracias a ese filtro, la aspiradora no deja escapar el 99,97 % de los alérgenos que recoge, garantizándote así un aire limpio en tu hogar. Y es que su sistema de filtración está compuesto por 4 etapas y un prefiltro altamente efectivo.

Todos los detalles de la Tineco Pure One X y sus accesorios 1 de 11

Como puedes ver en las imágenes, puedes usar la Tineco Pure One X como aspiradora de mano o de pie. En ambos casos resulta muy versátil, ya que no ocupa mucho espacio y permite llegar a zonas de difícil acceso sin complicaciones. Además, con la gran cantidad de accesorios que incluye en la caja (los detallaremos en el siguiente apartado), es imposible que no puedas aspirar algo en tu casa por alguna limitación de la aspiradora.

Su cabezal principal gira en todas las direcciones sin hacer esfuerzo y hasta tiene luces para ver mejor lo que se está aspirando. Otro punto a favor de esta aspiradora es que prácticamente no hace ruido. Como mucho produce 70 dB, que es el nivel de ruido de una conversación normal.

Pero lo más interesante de la Tineco Pure One X es que utiliza la tecnología iLoop que ajusta la potencia de succión automáticamente según la cantidad de suciedad que detecta. Para ello, tiene incorporado un sensor que hace encender de color rojo el aro LED de la aspiradora cuando está en presencia de mucha suciedad o de color azul cuando la aspiradora ya ha hecho el trabajo y la superficie está limpia. También puedes controlarla manualmente con un botón que tiene.

En cuanto a la batería, usa una de 2500 mAh que con el modo más bajo de potencia te da una autonomía de 70 minutos. Esto sin instalarle ningún accesorio, ojo. Si la usas con el cepillo motorizado, las luces encendidas y toda la potencia, solo te dará unos 11 minutos de limpieza. Lo bueno es que tarda en cargarse al 100 % un poco más de 3 horas, que es poco para este tipo de productos.

La Tineco Pure One X incluye todos los accesorios que necesitas

Tineco es una marca que suele incluir en la caja de sus aspiradoras todos los accesorios necesarios para exprimirlas al máximo. Y esta Tineco Pure One X no es la excepción. Su caja trae todo lo que ves a continuación:

Tubo extensor : es el que amplía el alcance de la aspiradora para que puedas usarla de pie.

: es el que amplía el alcance de la aspiradora para que puedas usarla de pie. Cuerpo principal : la aspiradora en sí donde está su motor y el filtro HEPA.

: la aspiradora en sí donde está su motor y el filtro HEPA. Cepillo motorizado con iluminación LED : es el cepillo para el suelo que permite usar la aspiradora de pie. Tiene un rodillo que gira para remover la suciedad, así como luces LED integradas para ver mejor lo que estás aspirando en lugares no tan bien iluminados.

: es el cepillo para el suelo que permite usar la aspiradora de pie. Tiene un rodillo que gira para remover la suciedad, así como luces LED integradas para ver mejor lo que estás aspirando en lugares no tan bien iluminados. Mini cepillo motorizado : como el anterior, pero de menor tamaño. Es perfecto para limpiar tapicerías, muebles e incluso alfombras.

: como el anterior, pero de menor tamaño. Es perfecto para limpiar tapicerías, muebles e incluso alfombras. Cepillo para polvo 2 en 1 : es un cepillo pequeño para levantar el polvo de los objetos (como un teclado) y así aspirarlos con mayor facilidad.

: es un cepillo pequeño para levantar el polvo de los objetos (como un teclado) y así aspirarlos con mayor facilidad. Herramienta para hendiduras : se trata del típico tubo de corto alcance con la punta reducida para limpiar cualquier cosa en modo aspiradora de mano.

: se trata del típico tubo de corto alcance con la punta reducida para limpiar cualquier cosa en modo aspiradora de mano. 2 filtros : son prefiltros de microfibra, aunque también trae uno HEPA.

: son prefiltros de microfibra, aunque también trae uno HEPA. Herramienta de limpieza para pelos : para limpiar toda la suciedad atrapada en los filtros.

: para limpiar toda la suciedad atrapada en los filtros. Soporte de pared con adaptador: para guardar la aspiradora colgada en la pared y al mismo tiempo cargarla.

Con todos estos accesorios, la Tineco Pure One X se puede adaptar a cualquier tipo de uso que desees darle sin tener que comprarle nada extra. Y esa nos parece una de sus grandes ventajas frente a otras aspiradoras del mercado.

Hasta es compatible con la aplicación de Tineco, la cual instalas en tu smartphone y te permite controlar la duración de la batería, consultar los informes de limpieza y comprobar los recordatorios del estado del filtro.

¿Qué tal funciona y aspira la Tineco Pure One X? ¿Es la mejor opción para tu hogar?

La potencia máxima de succión de esta aspiradora es de 80 W que equivalen a un vacío de 14200 Pa. Eso es suficiente para aspirar polvo, pelos, restos de comida y cualquier otra clase de basura sólida. Sirve con cualquier tipo de superficie, incluyendo suelos, alfombras y hasta objetos. Pero no siempre la usarás con toda la potencia, pues de forma predeterminada viene en modo «Auto».

Con la potencia en automático, su sensor de polvo integrado detecta el tipo de residuo que se está aspirando en todo momento. Si la suciedad es mucha, la potencia subirá sola al nivel máximo para llevársela toda. Pero si no hay mucho polvo, la aspiradora bajará la potencia para así no consumir tanta batería y hacer menos ruido. Así que, mientras la uses, notarás que constantemente cambiará de potencia.

La verdad es que en automático nos parece la mejor forma de utilizarla, pues en este modo la aspiradora actuará inteligentemente y tú solo tendrás que moverla. Sin embargo, puede fallar y no detectar bien la suciedad. En ese caso no hay problema, ya que con solo pulsar el botón que tiene en la parte superior del mango puedes forzarla a que aspire al máximo.

También tiene un modo manual que te permite ajustar la potencia a tu antojo. Créenos que por poder de succión no tienes que preocuparte. Eso sí, ten en cuenta que no está diseñada para succionar líquidos. Técnicamente, se clasifica como una aspiradora en seco, por lo que solo puede tragar suciedad sólida.

Asimismo, debes considerar que estamos ante una aspiradora compacta que no está pensada para limpiar casas grandes de más de 180 metros por su pequeña batería. De hecho, si la usas a máxima potencia todo el tiempo, diríamos que no te alcanza ni para limpiar una casa completa de ese tamaño. ¿Tardas 15 minutos o más en aspirar tu coche? Se te quedará sin batería durante el proceso.

Opinión final sobre la Tineco Pure One X: ¿Vale la pena?

La Tineco Pure One X es la aspiradora inalámbrica más cómoda y ligera que ha pasado por nuestras manos. Es inteligente, muy fácil de usar y versátil. Para la limpieza rápida de tu casa o de cosas puntuales, es genial. ¿Podría ser mejor? Sí, su autonomía en máxima potencia es de poco más de 10 minutos, pero es el precio a pagar por un diseño tan ergonómico y ligero.

Si no necesitas una limpieza profunda todo el tiempo y priorizas tu comodidad a la hora de aspirar, esta aspiradora es perfecta para ti. Tiene un descuento de más de 60 € en este momento en Amazon y se queda en solo 225 €. Por ese precio, es imposible no recomendártela.