En esta época de fiestas, dar regalos de forma desinteresada a amigos y familiares se ha convertido en una tradición. Los niños los reciben el 25 de diciembre, mientras que los adultos suelen organizar el amigo invisible para también recibir los suyos. Si te toca hacer un regalo a una persona aficionada a los videojuegos, la verdad es que lo tienes bastante fácil porque hay muchísimas cosas que puedes regalar. Sin embargo, muchas de ellas superan los 100 euros. ¡Pero no te preocupes!

Aquí te presentaremos cinco regalos de calidad que puedes regalar a cualquier gamer en esta Navidad 2022 y que valen menos de 80 euros. Es casi imposible que los regalos que te presentaremos a continuación decepcionen a tu amigo gamer porque son muy útiles y divertidos. Sin más preámbulos, te dejamos nuestra selección.

5 regalos de Navidad para gamers por menos de 100 € que gustarán a cualquiera

En la siguiente lista encontrarás desde juguetes hasta periféricos y consolas que alegrarán la Nochebuena de cualquier gamer. Los precios van desde los 19 € hasta los 80 €, así que no deberías tener excusas para no hacer un buen regalo para gamers en Navidad.

LEGO Minecraft La Mina Abandonada, un juguete del juego más popular de los últimos años

¿Quién no ha jugado al Minecraft? ¿Quién no ha armado nunca un LEGO? El juego más popular de los últimos años y el fabricante de juguetes más icónico de la historia se unen en este barato juguete perfecto para regalar en Navidad a un gamer.

Su nombre oficial es «LEGO Minecraft La Mina Abandonada», ya que la construcción creada con todas sus piezas recrea lo que te encontrarías en una típica mina de Minecraft: creepers, arañas, agua, lava, etc. No solo resultará divertido armarlo, sino que además podrá quedar como un bonito elemento decorativo de un setup o habitación gamer. Solo cuesta 19,39 €.

Nerf Fortnite 6-SH, el pulso de camuflaje del juego para llevar el Battle Royale a la vida real

Si a tu amigo o amiga gamer le gustan los juegos de disparos, un arma de Nerf podría ser el regalo perfecto. En particular, te recomendamos regalarle uno de la serie Fortnite, como el Fortnite 6-SH, que está basado en un arma del juego. Tiene una calidad de fabricación estupenda con muchos detalles que le dan bastante realismo a la pistola de juguete. Viene con 6 dardos de goma, pero no te preocupes porque no causarán daño alguno con quien impacten.

Utiliza el mecanismo de tambor giratorio con capacidad para 6 dardos, siendo capaz de disparar un dardo a la vez como la pistola real. Por cierto, no es apto para niños menores de 3 años. Actualmente, solo vale 19,97 €.

Razer Hammerhead, auriculares Bluetooth para jugar cómodamente con un sonido de calidad

Unos auriculares de calidad nunca vienen mal, sobre todo sin son completamente inalámbricos, ya que se pueden usar con cualquier dispositivo: móvil, consola, PC, televisor, etc. Ahora bien, no todos los auriculares Bluetooth son aptos para gamers debido a su alta latencia. Por eso, te recomendamos los Razer Hammerhead que están diseñados específicamente para juegos.

Tienen una latencia ultrabaja de solo 60 ms, lo cual permite que recibas los sonidos de los juegos al instante y consigas una ventaja competitiva. Además, incorporan diafragmas de 13 mm para brindarte una experiencia auditiva de primer nivel con graves y medios nítidos, así como bajos profundos y contundentes. Por cierto, traen un estuche de carga que les brinda una autonomía de hasta 15 horas. Puedes conseguirlos por tan solo 48,18 € (con oferta).

GameSir X2, un mando que convierte cualquier móvil en una Nintendo Switch

Puedes sorprender a tu amigo o amiga gamer convirtiendo su móvil en una Nintendo Switch con un mando como el GameSir X2 Type-C. Nosotros mismos hemos analizado varios mandos de este tipo de la marca GameSir y la verdad es que mejoran mucho la experiencia de jugar en el móvil. Además, con servicios de juegos en la nube como GeForce Now o Xbox Cloud Gaming, este mando puede convertir cualquier smartphone en una consola de verdad.

El mando que ves en la imagen está pensado para móviles con puerto USB-C. Sin embargo, abajo te dejamos los botones para comprar sus versiones con conector Lightning para los iPhone o con Bluetooth para todo tipo de móviles. Si crees que tu amigo lo usará con juegos competitivos o servicios en la nube, te recomendamos las versiones con conector USB-C o Lightning porque no tienen nada input lag. Ahora bien, si el móvil de tu amigo tiene un puerto micro USB o tiene un Android y un iPhone, puedes regalarle la versión Bluetooth que es compatible con cualquier móvil. Su precio parte desde los 60,48 €.

Anbernic RG300, una GameBoy para amantes de los juegos arcade o retro de 8 y 16 bits

Para recordar los juegazos de las generaciones de 8, 16, 32 bits, ¿por qué no regalar una consola retro? Tu amigo o amiga se alegrará al ver que ahora puede jugar a sus juegos retro y arcade favoritos en su formato original. Ahora bien, tienes que elegir una consola que se parezca lo máximo posible a aquellas viejas consolas, y en ese sentido la Anbernic RG300 es perfecta.

Solo cuesta 79,99 € y es muy parecida a la Nintendo Game Boy original. Viene con 3007 juegos, utiliza una pantalla de 3 pulgadas (960 × 480), tiene un altavoz integrado, cuenta con jack de 3.5 mm para auriculares y usa el sistema operativo abierto OpenDingux con el que podrás emular los juegos de todas estas consolas:

Nintendo Game Boy (clásica)

Nintendo Game Boy Color

Nintendo NES (Famicom)

Sega Master System

Sega Game Gear

Atari Lynx

Neo Geo Pocket

Super Nintendo

Super Famicom

Sega Mega Drive (Genesis)

Neo Geo

PC Engine (TurboGrafx 16)

Sega 32x

Sony Playstation (PS1)

Game Boy Advance

Por supuesto, para ello necesitarás tener las ROMs de los juegos, pero eso ya lo dejamos de tu parte. Puedes usarla con una tarjeta micro SD de hasta 32 GB para tener todos los juegos que quieras en ella. ¡Ah! Y su autonomía es de 6 horas. ¡Nada mal!

Esperamos que al menos uno de estos regalos sean lo que buscabas para tu amigo gamer.