Poco a poco nos acercamos al final de la pesadilla provocada por la COVID-19. Una pandemia que ha hecho estragos a nivel mundial, además de restringir nuestro movimiento de forma total, pero que tiene visos de finalizar antes de lo que pensamos. Todo gracias al proceso de vacunación del coronavirus en España, que está avanzando a muy buen ritmo. Incluso en algunas comunidades ya puedes pedir cita para la vacuna de la COVID-19 desde tu móvil.

Ha llovido mucho desde el fatídico mes de marzo de 2020 en el que España oficialmente anunció que el coronavirus había llegado a nuestro país. Por suerte, la solución está más cerca de lo que pensamos.

Cómo pedir cita para la vacuna de la COVID-19 desde el móvil

Evidentemente, en función de nuestro grupo de edad o si somos pacientes de riesgo podremos pedir cita antes o después. También es importante decir que se espera que los mayores de 60 años reciban la vacuna AstraZeneca, mientras que otros usuarios recibirán las vacunas de Pfizer, Moderna o Janssen. Pero vamos a desgranar el proceso a seguir desde las diferentes comunidades autónomas.

Cómo pedir cita previa para la vacuna del coronavirus desde Andalucía

El SAS (Servicio Andaluz de Salud) indica que ya se puede pedir cita para la vacuna a través de tres servicios diferentes. De esta manera podemos usar el teléfono (955 54 50 60) de Salud Responde. Aunque nosotros te recomendamos entrar en ClicSalud+ para pedir cita.

Cómo pedir cita para la vacuna del Covid 19 desde Aragón

En el caso de que vivas en Aragón, que sepas que las personas que quieran vacunarse pueden dirigirse a este enlace para ello. Solo deberán facilitar su número de tarjeta sanitaria y el primer apellido.

Pedir cita para la vacuna de la COVID-19 si vivo en Baleares

El Departamento de Sanidad de las Islas Baleares ha habilitado el servicio BITCITA para que puedas reservar tu vacuna contra la COVID-19. Es un simple formulario que te pide fecha de nacimiento, número de DNI y la tarjeta sanitaria, por lo que el proceso es muy simple.

Cómo pedir cita previa para la vacuna del coronavirus desde Canarias

El gobierno de las Islas Canarias ha creado un formulario web para que puedas pedir cita de la forma más sencilla. En este caso no hay ningún tipo de limitación de edad, pero es el propio servicio el que tendrá en cuenta cada caso para ir vacunando a todos sus ciudadanos por orden de prioridad.

Cómo pedir cita para la vacuna de la Covid-19 desde la Comunidad de Madrid

Si vives en Madrid, que sepas que puedes pedir cita para la vacuna de la COVID-19 de dos formas diferentes. Por un lado tienes la app Tarjeta Sanitaria Virtual, que es compatible con dispositivos iOS o terminales Android. Aunque también puedes usar la página web que han habilitado para ello.

Cómo pedir cita previa para la vacuna del coronavirus desde Ceuta

Si vives en Ceuta, que sepas que hay un formulario creado para que las personas interesadas puedan registrarse, aunque no es un servicio de cita previa. De todas formas, no pierdes nada por apuntarte.

Cómo pedir cita para la vacuna de la Covid-19 desde Murcia

En el caso de que vivas en Murcia, si vives en Puerto Lumbreras, Ceutí, Lorquí, Alguazas, Fortuna Abanilla y Cartagena podrás pedir cita por Internet a través del siguiente enlace.

Cómo pedir cita previa para la vacuna del coronavirus desde Navarra

Navarra es otra de las comunidades que te permite pedir cita para la vacunación del coronavirus a través de esta página web. También puedes utilizar la aplicación oficial del Servicio de Salud de Navarra.

Comunidades en las que NO puedes pedir cita para la vacuna del coronavirus

Decir que el resto de comunidades todavía no ofrecen a posibilidad de pedir cita previa para la vacuna del coronavirus. Ya sea porque aún no han establecido el protocolo correspondiente, o porque sencillamente no quieren crear un servicio de cita previa.

De esta manera, si vives en la Comunidad Valencia, Castilla y León, Asturias, Ceuta y Melilla, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Cataluña y País Vasco mucho nos tememos que de momento no vas a poder pedir cita previa para la vacuna del coronavirus o COVID-19.