AliExpress está celebrando su 11° aniversario por todo lo alto con un nuevo evento de ofertas jugosas como solo ellos saben hacerlo. Este evento durará 5 días, del 29 de marzo al 2 de abril, y en él podrás encontrar las mejores ofertas en móviles OnePlus. Han bajado mucho de precio gracias a los cupones de descuento del evento y hay opciones de gran calidad para todos los presupuestos.

Con su sistema operativo limpio, fluido y sin apps innecesarias, sus características punteras y su bajo coste, los OnePlus son sin dudas de los mejores smartphones que puedes comprar en la actualidad. Así que, si quieres un móvil de esta excelente marca, no te pierdas las mejores ofertas de OnePlus en AliExpress que te presentamos a continuación.

OnePlus 8, un buque insignia muy potente por menos de 390 €

La especialidad de OnePlus son los móviles de gama alta y eso queda muy claro cuando vemos el OnePlus 8, uno de sus últimos buques insignia. Este móvil tiene un diseño elegante gracias a su pantalla curvada y tapa trasera de lujo. Además, usa el potente procesador Snapdragon 865 y una pantalla a 90 Hz, por lo que es perfecto para jugar a cualquier juego y realizar todo tipo de tareas. Aquí tienes un resumen más detallado de sus especificaciones para que te des cuenta de lo genial que es:

Pantalla 6,55″ con panel AMOLED , resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz.

, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 GB de RAM en formato LPDDR4.

en formato LPDDR4. 128 GB de almacenamiento en formato UFS 3.0.

de almacenamiento en formato UFS 3.0. Cámara triple de 48 MP + 16 MP ultra gran angular + 2 MP macro.

+ 16 MP ultra gran angular + 2 MP macro. Cámara frontal de 16 MP .

. Batería de 4300 mAh con carga rápida de 30 W.

con carga rápida de 30 W. Conectividad: Dual SIM 5G, NFC , USB-C 3.1 WiFi 6, Bluetooth 5.1 y GPS.

, USB-C 3.1 WiFi 6, Bluetooth 5.1 y GPS. Sistema operativo Android 10 con Oxygen OS (actualizable a Android 11).

Si quieres conseguir al precio más bajo debes usar el cupón 30ALICUMPLE11 y activar el cupón de la tienda de 3 €. De esa manera, lo podrás comprar por solo 386 €.

OnePlus 8T, una bestia con pantalla a 120 Hz y carga de 65 W ultrarrápida a precio de derribo

El OnePlus 8T es una versión mejorada del OnePlus 8 que tiene una pantalla aún más fluida, con tasa de refresco de 120 Hz, y una carga el doble de rápida de 65 W (carga por completo el móvil en solo 36 minutos). Además, si no te gustan los móviles con pantalla curva, este OnePlus 8T es ideal para ti. Es igual de potente que su antecesor, ya que también usa un Snapdragon 865, y mantiene la excelente calidad fotográfica de la serie con una cámara cuádruple de 48 MP. Mira todas sus especificaciones importantes aquí:

Pantalla 6,55″ con panel AMOLED , resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 o 12 GB de RAM en formato LPDDR4X.

en formato LPDDR4X. 128 o 256 GB de almacenamiento en formato UFS 3.1.

de almacenamiento en formato UFS 3.1. Cámara cuádruple de 48 MP + 16 MP ultra gran angular + 5 MP macro + 2 MP monocromo.

+ 16 MP ultra gran angular + 5 MP macro + 2 MP monocromo. Cámara frontal de 16 MP .

. Batería de 4500 mAh con carga rápida de 65 W.

con carga rápida de 65 W. Conectividad: Dual SIM 5G, NFC , USB-C 3.1 WiFi 6, Bluetooth 5.1 y GPS.

, USB-C 3.1 WiFi 6, Bluetooth 5.1 y GPS. Sistema operativo Android 11 con Oxygen OS.

Usando el cupón 30ALICUMPLE11 y activando el cupón de la tienda de 3 €. Te lo puedes llevar por solo 416 €. ¡Una ganga! Difícilmente encontrarás otro móvil a ese precio con características tan buenas en todos los apartados como este.

OnePlus Nord N10, pásate al 5G por solo 179 €

Ahora bien, si no estás aquí por un móvil de gama alta y prefieres un gama media bien equilibrado con un precio rompedor, el OnePlus Nord N10 es para ti. Lo mejor que tiene es su procesador Snapdragon 690 que te servirá para todo y que incluye un módem 5G para que uses la conectividad más rápida de la actualidad. También nos encanta su pantalla veloz a 90 Hz y su cámara cuádruple de 64 MP que toma fotos espectaculares. ¿Te interesa? Échale un ojo al resto de sus características:

Pantalla 6,49″ con panel IPS , resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz.

, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador Snapdragon 690 con gráfica Adreno 619L.

con gráfica Adreno 619L. 6 GB de RAM en formato LPDDR4X.

en formato LPDDR4X. 128 GB de almacenamiento en formato UFS 2.1 (ampliable con microSD).

de almacenamiento en formato UFS 2.1 (ampliable con microSD). Cámara cuádruple de 64 MP + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro + 2 MP monocromo.

+ 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro + 2 MP monocromo. Cámara frontal de 16 MP .

. Batería de 4300 mAh con carga rápida de 30 W.

con carga rápida de 30 W. Conectividad: Dual SIM 5G, NFC , USB-C 3.1, WiFi 5, Bluetooth 5.1 y GPS.

, USB-C 3.1, WiFi 5, Bluetooth 5.1 y GPS. Sistema operativo Android 10 con Oxygen OS.

Lo más atractivo del OnePlus Nord N10 es sin dudas su precio asequible. Originalmente vale 199 €, pero si lo compras en AliExpress con el cupón 20ALICUMPLE11, te lo llevas por solo 179 €. ¡A precio de gama baja!

OnePlus Nord N100, el más barato de todos tiene batería de 5000 mAh

Pero si tu presupuesto no rebasa los 110 €, entonces te recomendamos el OnePlus Nord N100. Es indudablemente el móvil de mayor calidad que puedes comprar a ese precio, pues usa la espectacular capa de personalización de la marca (Oxygen OS, considerada una de las mejores de Android) y una inmensa batería de 5000 mAh que no te dejará tirado nunca. También tiene 4 GB de RAM y un procesador Snapdragon 460 que te brinda la potencia suficiente para navegar, chatear, usar aplicaciones, jugar a juegos no muy pesados sin problema, etc.

Aquí tienes sus principales especificaciones por si te interesa conocerlas:

Pantalla 6,52″ con panel IPS , resolución HD+ y tasa de refresco de 60 Hz.

, resolución HD+ y tasa de refresco de 60 Hz. Procesador Snapdragon 460 con gráfica Adreno 610.

con gráfica Adreno 610. 4 GB de RAM en formato LPDDR4X.

en formato LPDDR4X. 64 GB de almacenamiento en formato UFS 2.1 (ampliable con microSD).

de almacenamiento en formato UFS 2.1 (ampliable con microSD). Cámara triple de 13 MP + 2 MP macro + 2 MP sensor de profundidad.

+ 2 MP macro + 2 MP sensor de profundidad. Cámara frontal de 8 MP .

. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 18 W.

con carga rápida de 18 W. Conectividad: Dual SIM 4G , USB-C, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS y jack para auriculares de 3.5 mm.

, USB-C, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS y jack para auriculares de 3.5 mm. Altavoces duales .

. Sistema operativo Android 10 con Oxygen OS.

¿Quieres saber cuánto vale este móvil? Pues, sin oferta, cuesta 119 €… Y si estás pensando que es muy barato, te sorprenderá saber que si usas el cupón 10ALICUMPLE11 en AliExpress te lo puedes llevar por 109 €.

¿Te gustaron estas ofertas? Puedes encontrar más ofertas de este tipo en la tienda Museo Digital Store de AliExpress que está regalando un dispensador de jabón líquido para las manos a los primeros 5 compradores, todos los días que dure el evento. Recuerda que estas ofertas de AliExpress (incluyendo los cupones) son válidas del 29 de marzo al 2 de abril. ¡No te las pierdas!