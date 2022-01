Si los Reyes Magos fueron buenos contigo y te dieron dinero como regalo, tienes que invertirlo en algo útil y provechoso para empezar este año con buen pie. ¿Ropa? ¿Cosméticos? ¿Juguetes? ¿Suscripciones? ¿Gadgets baratos? No, la mejor opción es un smartphone de calidad que te sirva para comunicarte con tus amigos y familiares, jugar, ver vídeos y mucho más.

Hay muchos móviles buenos en el mercado, por lo que entendemos que no sepas elegir cuál es el mejor para ti. Por eso, hemos preparado una lista con 5 móviles de diferentes características y precios que puedes comprar con el dinero que te dejaron los Reyes este 2022. ¡Elige el que más te guste!

5 móviles que puedes comprar en Amazon con el dinero de Reyes 2022

Aunque lo importante no es cuánto dinero te hayan dado los Reyes, sino el hecho de haber recibido un regalo en este día especial, no podemos negar que la cantidad en este caso es determinante. Pero no te preocupes por eso, pues en la siguiente lista encontrarás móviles para todos los presupuestos. Así échale un ojo sin miedo.

Samsung Galaxy A03s, muy completo y barato

¿No recibiste más de 150 €? Con eso te alcanza para comprarte el Galaxy A03s y todavía te sobran 10 €. Es un smartphone con un diseño básico, pero con todas las características que necesitas en el día a día. Tiene una pantalla HD+ de 6,5 pulgadas, una cámara triple de 13 MP que toma fotos buenas y autonomía para 1 día de uso con su batería de 5000 mAh.

Trae bastante memoria (3 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento) para que instalar muchas apps y abrir varias a la vez no sea un problema. También incluye un lector de huellas para desbloquearlo fácilmente y carga rápida de 15 W para que no tengas que esperar mucho. Vale 139 € en Amazon.

Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy A03s

Pantalla LCD : 6,3” HD+ de 60 Hz.

: 6,3” HD+ de 60 Hz. Procesador : Octa-core de hasta 2,3 GHz.

: Octa-core de hasta 2,3 GHz. Memoria : 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : triple de 13 MP + 2 MP (profundidad) + 2 MP (macro).

: triple de 13 MP + 2 MP (profundidad) + 2 MP (macro). Batería: 5000 mAh con carga de 15 W.

OPPO A54 5G, lo último en conectividad a buen precio

¿Aún no tienes 5G en pleno 2022? Es momento de ponerle remedio con el dinero de los Reyes. Puedes comprar el OPPO A54 que tiene 5G y solo vale 204 €. Cuenta con una estupenda pantalla Full HD+ de 6,49”, cámara cuádruple de 48 MP y batería de 5000 mAh con carga rápida de 18 W.

Está potenciado por el procesador Snapdragon 480 junto con 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. ¡Ah! Y su pantalla funciona con una tasa de refresco de 90 Hz que hace que el rendimiento del móvil se vea aún más fluido. Por cierto, su diseño con un gradiente de colores en la tapa trasera es bastante prémium y bonito.

Especificaciones técnicas del OPPO A54 5G

Pantalla LCD : 6,49” Full HD+ de 90 Hz.

: 6,49” Full HD+ de 90 Hz. Procesador : Snapdragon 480.

: Snapdragon 480. Memoria : 4 GB de RAM y 64 GB (ampliable).

: 4 GB de RAM y 64 GB (ampliable). Cámara trasera : triple de 48 MP + 8 MP (gran angular) + 2 MP (macro) + 2 MP (bokeh).

: triple de 48 MP + 8 MP (gran angular) + 2 MP (macro) + 2 MP (bokeh). Batería: 5000 mAh con carga de 18 W.

Realme GT Master Edition, arranca el 2022 a toda velocidad

¿Quieres un smartphone rapidísimo que no sea muy caro? El Realme GT Master Edition es una excelente opción. Usa una pantalla AMOLED ultrafluida de 360 Hz (muestreo táctil) que resulta ideal para videojuegos, pero también para películas, series y todo tipo de contenido multimedia. Su rendimiento es espectacular gracias al procesador Snapdragon 778G con 5G.

Viene con 128 GB de memoria interna y 6 GB de RAM, aunque trae virtualmente 5 GB de RAM adicionales. Soporta una carga rápida de 65 W que llena el 100 % de la batería en solo 33 minutos. Y su cámara triple de 64 MP saca fotos geniales. ¡Lo tiene todo! Apenas cuesta 275 €.

Especificaciones técnicas del Realme GT Master Edition

Pantalla AMOLED : 6,43” Full HD+ de 120 Hz.

: 6,43” Full HD+ de 120 Hz. Procesador : Snapdragon 778G.

: Snapdragon 778G. Memoria : 6 GB de RAM y 128 GB (ampliable).

: 6 GB de RAM y 128 GB (ampliable). Cámara trasera : triple de 64 MP + 8 MP (gran angular) + 2 MP (macro).

: triple de 64 MP + 8 MP (gran angular) + 2 MP (macro). Batería: 4300 mAh con carga de 65 W.

Xiaomi 11T Pro, el gama alta con mejor relación calidad / precio

¿Tienes suficiente para un gama alta, pero no quieres gastar tanto? Un Xiaomi es lo que buscas. El mejor gama alta en calidad / precio que la marca te puede ofrecer ahora mismo es el Xiaomi 11T Pro 5G. Esta bestia usa el procesador Snapdragon 888 (el más poderoso del 2021) acompañado por 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento UFS 3.1. ¡Tiene un rendimiento brutal!

Es perfecto para jugar a videojuegos con la mayor calidad gráfica posible y también para realizar todo tipo de tareas exigentes. Aparte, cuenta con una cámara triple de 108 MP que saca fotos con una nitidez y un nivel de detalles impresionante. Y por si fuera poco, puede llenar al 100 % su batería con solo 17 minutos de carga a 120 W. ¡Es una locura! En Amazon cuesta 599,99 €.

Especificaciones técnicas del Xiaomi 11T Pro

Pantalla AMOLED : 6,67” Full HD+ de 120 Hz.

: 6,67” Full HD+ de 120 Hz. Procesador : Snapdragon 888.

: Snapdragon 888. Memoria : 8 GB de RAM y 128 GB (ampliable).

: 8 GB de RAM y 128 GB (ampliable). Cámara trasera : triple de 108 MP + 8 MP (gran angular) + 5 MP (macro).

: triple de 108 MP + 8 MP (gran angular) + 5 MP (macro). Batería: 5000 mAh con carga de 120 W.

Samsung Galaxy Z Flip 3, sé la envidia de todos en 2022

Pero si quieres ser la envidia de todos este 2022, cómprate el plegable Galaxy Z Flip 3. Y antes de que salgas huyendo por lo que puede costar un móvil así, déjanos decirte que lo puedes conseguir en Amazon por apenas 859 €. Es decir, vale prácticamente lo mismo que un iPhone 13 (que es mucho menos innovador y llamativo).

El Galaxy Z Flip 3 tiene una pantalla principal de 6,7″ a 120 Hz que puedes doblar por la mitad para reducir su tamaño. Cuando está cerrado, igualmente puedes seguir disfrutando de sus funciones, ya que tiene una minipantalla secundaria de 1,9″ que te permite ver las notificaciones y los datos de estado del móvil.

El procesador que utiliza es el Snapdragon 888, así que puedes esperar un rendimiento impecable de él. Sus cámaras también son muy buenas, así como su batería, carga rápida y resistencia al agua y golpes.

Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy Z Flip 3

Pantallas AMOLED : Principal de 6,67” Full HD+ de 120 Hz. Secundaria de 1,90” de 260 x 512 píxeles.

: Procesador : Snapdragon 888.

: Snapdragon 888. Memoria : 8 GB de RAM y 256 GB (ampliable).

: 8 GB de RAM y 256 GB (ampliable). Cámara trasera : dual de 12 MP + 12 MP (gran angular).

: dual de 12 MP + 12 MP (gran angular). Batería: 3300 mAh con carga de 15 W e inalámbrica de 10 W.

¿No encontraste tu móvil ideal en esta selección? Entonces te recomendamos ver esta lista de los 5 móviles que puedes comprar en Amazon con el dinero de Papá Noel o esta otra de los 5 móviles de menos de 100 € que puedes regalar.