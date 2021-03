Por fin, el nuevo móvil rugerizado KingKong 5 Pro de Cubot está a la venta de forma oficial. Sin lugar a dudas, es uno de los smartphones todoterreno más esperados del año por su cuerpo ultra resistente, su gran batería de 8000 mAh, su excelente cámara triple de 48 MP y sus altavoces duales estéreo potentes. Además, llega con una relación calidad-precio brutal, sobre todo por la oferta que ha lanzado Cubot para celebrar por todo lo alto su lanzamiento mundial y con la que podrás comprarlo a un precio muy bajo.

Y es que el precio oficial del Cubot KingKong 5 Pro es de 215 €, pero a partir de hoy hasta el 2 de abril podrás llevártelo por apenas 118 € en AliExpress. ¡Una ganga! Muy probablemente este precio no se volverá a repetir en mucho tiempo. Así que, si quieres conseguir este genial smartphone rugerizado al precio más bajo en el mismo día de su lanzamiento, a continuación te decimos cómo aprovechar este ofertón.

El Cubot KingKong 5 Pro por 118 €, ¡un chollo que no debes dejar pasar!

Si quieres llevarte el KingKong 5 Pro por apenas 118 €, lo único que tienes que hacer es comprarlo en AliExpress a través de este botón. Este precio solo estará disponible desde hoy (29 de marzo) hasta el 2 de abril, así que no dejes pasar la oportunidad.

Por si no conoces muy bien este móvil, aquí te dejamos una lista con sus especificaciones más importantes:

Mide 165,75 x 81,40 x 18,75 mm y pesa 308,8 gramos.

y pesa 308,8 gramos. Pantalla de 6,1″ pulgadas con resolución HD+ (1560 x 720 píxeles).

(1560 x 720 píxeles). Procesador de 8 núcleos con 4 GB de RAM .

con . 64 GB de almacenamiento ampliable hasta 256 GB con tarjeta TF.

de almacenamiento ampliable hasta 256 GB con tarjeta TF. Cámara triple de 48 MP + macro + sensor fotosensible.

+ macro + sensor fotosensible. Cámara frontal de 25 MP .

. Batería de 8000 mAh .

. Sistema operativo Android 11 .

. Resistencias IP68, IP69K y MIL-STD-810 contra el polvo, agua y caídas.

contra el polvo, agua y caídas. Conectividad: Dual SIM 4G, USB-C, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC y OTG.

Un smartphone robusto con autonomía de entre 3 y 5 días, cámara de 48 MP y sonido inmersivo

Con su batería de 8000 mAh, el KingKong 5 Pro puede alcanzar una autonomía de hasta 550 horas en modo reposo, por lo que puedes estar seguro de que no te dejará tirado nunca. Y no deberías preocuparte por llevarlo contigo a tus expediciones o a hacer deporte, pues resiste cualquier condición adversa: soporta caídas de 1,5 metros, se puede sumergir a una profundidad de 1,5 metros y no le pasa nada si se pone en contacto con polvo o arena, pues su cuerpo está perfectamente sellado para eso.

También ofrece un sistema de localización altamente preciso que combina el uso de GPS, GLONASS y Beidou. Por dentro, es igual de genial, pues cuenta con 4 GB de RAM, un procesador de 8 núcleos y 64 GB de almacenamiento que te serán suficientes para disfrutar de tus apps favoritas en condiciones y aprovechar al máximo todas sus funciones. Es importante mencionar que viene de fábrica con Android 11 (no tienes que esperar una actualización), por lo que desde el día uno podrás gozar con él de todas las novedades de la última versión de Android, que es más rápida y fluida que las anteriores.

Potencia también tiene en su sonido, pues usa un sistema de altavoces estéreo dual para ofrecerte una experiencia auditiva inmersiva al ver películas o jugar. Asimismo, debemos destacar su estupenda cámara triple con sensor principal de 48 MP que toma fotos de gran calidad al aire. Igualmente, tiene una cámara frontal de 25 MP que hará que tus selfies y videollamadas luzcan espectaculares. En cuando a conectividad, tiene todas las que esperarías de un smartphone moderno, incluido el soporte para dual SIM 4G y NFC para hacer pagos móviles.

¿Te gusta este Cubot KingKong 5 Pro? Recuerda que solo desde hoy hasta el 2 de abril puedes llevártelo por un precio especial de 118 €.