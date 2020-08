¿Quieres convertir tu casa en un espacio inteligente pero no sabes por dónde empezar? Nosotros te ayudamos. Existen miles de gadgets enfocados a la domótica, como estos dispositivos que te facilitarán la vida. Sin embargo, no puedes exprimir ninguno de ellos si no tienes otro gadget que se encargue de pasarle las órdenes.

¿Entonces por dónde debes empezar? Comprando un altavoz inteligente que sea compatible con Alexa. Y el mejor entre precio, calidad y rendimiento es el Echo Dot 3. Hazte con el mejor asistente personal del mercado por solo 19€ y disfruta de tu hogar inteligente ahora.

El Echo Dot 3 tiene todo lo que necesitas para iniciarte en el smart home

Hablar de altavoces inteligentes y no mencionar los Amazon Echo debería ser un pecado. Los Echo son el pilar fundamental sobre el que se sostiene todo el ecosistema de Alexa, y a través de ellos puedes controlar todo con tu voz.

De ellos, el Echo Dot 3 es el más sencillo, pero eso no es traducción de malo. El Dot 3 es un altavoz muy compacto que puedes colocar en cualquier lugar sin que moleste. ¿Te preocupa el sonido? El Echo Dot 3 es un 30% más potente que el modelo anterior, y seguro que tu canción favorita sonará muy bien en cualquier espacio de tu casa.

También cuenta con un aro de luces LED que se ilumina cuando está operativo y recibe una orden con tu voz. De esta manera sabes que está escuchándote y siguiendo tus órdenes, aunque también puedes usar los botones físicos para ello.

¿Qué puedes hacer con tu Amazon Echo y dispositivos que sean compatibles?

Escuchar tu música favorita desde las plataformas de streaming más importantes, como Amazon Music, Apple Music y por supuesto Spotify.

desde las plataformas de streaming más importantes, como Amazon Music, Apple Music y por supuesto Spotify. Solicitarle a tu Smart TV que coloque Netflix o cualquier otra plataforma de vídeos.

o cualquier otra plataforma de vídeos. Controlar la temperatura de tu casa y la iluminación.

de tu casa y la iluminación. Atender llamadas y hablar con tus amigos sin necesidad de tocar el móvil.

y hablar con tus amigos sin necesidad de tocar el móvil. Contestar mensajes únicamente con tu voz.

únicamente con tu voz. Realizar compras online a través de Amazon sin tener que ir a tu móvil o al ordenador.

a través de Amazon sin tener que ir a tu móvil o al ordenador. Escuchar un audiolibro mientras haces otras cosas.

mientras haces otras cosas. Activar tu robot aspirador para que realice la limpieza.

para que realice la limpieza. Cientos de cosas más.

La realidad es que con los skills de Alexa puedes hacer infinidad de cosas, algunas tan interesantes como estas, y otras con comandos más sencillos pero igual de útiles. ¿Deseas crear tu propia skill? Ahora Amazon lo permite gracias a Blueprints.

Compra tu Echo Dot 3 al mejor precio y sumérgete en la experiencia Alexa

El Echo Dot 3 generalmente está a la venta por unos 50€, con ofertas puntuales que lo llevan hasta los 30€. No obstante, Amazon se volvió loco y lo tiene disponible ahora con un descuento increíble. Puedes hacerte con el Echo Dot 3 por apenas 19 euros, y además recibes un mes gratis de Amazon Music Unlimited de regalo. ¿No es un chollo fantástico?

Eso sí, esta oferta ultra reducida es solo válida para nuevos clientes en Amazon (siempre puedes hacerle una cuenta a un familiar…).