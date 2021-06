¡Hay una gran novedad en YouTube! La app ya te permite reproducir vídeos en bucle desde tu Android. ¿No te has enterado de esto? Pues entonces quédate, porque aquí vas a ver todos los detalles de la noticia.

YouTube añade a su app de Android un botón para ver vídeos en bucle

La reproducción de contenidos en bucle es una función que las plataformas de streaming deben tener sí o sí. No obstante, la app de YouTube en Android no tenía un botón para hacer esto. Y lo que más sorprende es que la versión web de la app sí incluye la función desde hace tiempo.

A la comunidad de Android no le ha gustado esta situación. Es por eso que los usuarios presionaban mucho a YouTube para que añadiera la reproducción en bucle.

Y todo indica que la app escuchó al fin las peticiones de sus usuarios. ¿Por qué lo decimos? Pues porque varias personas han reportado que vieron en la app de Android un botón con el que puedes repetir los vídeos de forma automática.

¿Y dónde está la nueva opción y cómo se activa? Sigue los pasos que vas a ver a continuación para descubrirlo:

Entra en YouTube y abre un vídeo.

y abre un vídeo. Toca el ícono de los tres puntos .

. En este menú vas a ver el botón “En bucle”. Presiónalo para activar así el ajuste.

Eso sí, Google no ha dicho nada sobre esta función. Además, muchas personas no han visto el ajuste en sus móviles. ¿Esto qué significa? Pues que la reproducción en bucle está en fase de prueba y poco a poco va a llegar a todos los smartphones Android. Así que no te preocupes en caso de que no veas el botón, porque más pronto que tarde lo vas a poder usar.

Y tú, ¿qué piensas de esta función? ¿Crees que es útil? Habiendo tantas alternativas a YouTube, es muy importante que la app de Google siga añadiendo novedades, ¿no lo crees? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Por último, te recomendamos este artículo con los 3 mejores trucos de YouTube para Android. ¡Con esos consejos vas a exprimir al máximo esta gran app!