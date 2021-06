¿Has notado que la batería de tu móvil ya no dura tanto como antes? No importa cuánto tiempo la dejes cargando, simplemente se acaba muy rápido y no sabes qué hacer. Si ese es tu caso, lamentamos decirte que quizás debas reemplazarla.

La mayoría de los móviles actuales usan baterías de iones de litio y estas, en mayor o menor medida, se van degradando con el tiempo. Lo que quiere decir que perderán buena parte de su capacidad de carga luego de cierto número de recargas.

Estamos hablando de un problema serio y en el que, irónicamente, no tienes manera de saber nada al respecto. Por suerte, Xiaomi se ha puesto manos a la obra para desarrollar una app con la que puedas saber cuál es el estado actual de tu batería. ¿Quieres saber cómo funciona?

¿Cómo funciona la app de Xiaomi para saber el estado actual de tu batería?

Lo primero que debes saber es que esta aplicación aún sigue en desarrollo y estará disponible para la mayoría de los móviles de Xiaomi con la llegada de las próximas actualizaciones de MIUI.

El indicador de la salud de la batería de tu móvil no es una app simple, estamos hablando de un programa muy bien pensado y con la complejidad suficiente para procesar varios factores críticos que influyen en el deterioro de la batería de los móviles. Algunos de estos factores son:

El tiempo de uso del móvil.

Los ciclos de carga .

. La temperatura de la batería.

La capacidad de carga, entre otros…

Una vez que esté disponible podrás encontrarla en las opciones de Configuración, yendo a la sección de “Ahorro de batería y rendimiento”, en la pestaña de “Batería”. Esta te enviará alertas para saber cuándo estás haciendo un mal uso de la batería o si se ha degradado lo suficiente para ir pensando en un reemplazo.

¿Cuáles móviles tendrán la aplicación de Xiaomi para medir el estado de salud de la batería?

Actualmente esta aplicación está disponible solo para algunos móviles y únicamente en la versión china de MIUI. Ha llegado primero a uno de los móviles más recientes, el Redmi Note 10 y dentro de poco, aunque aún no está en su versión estable, se espera que vaya llegando a los siguientes modelos:

Mi 10 .

. Mi 10 Pro.

Mi 11 Lite.

Mi 11 .

. Mi 11 Pro.

Mi 11 Ultra.

Redmi K40 .

. Redmi K40 Pro.

Redmi K40 Pro+.

No hay una fecha oficial de lanzamiento de esta app para el resto del mundo en la versión global de MIUI. Lo único que queda es estar atentos a las próximas versiones de MIUI. Mientras tanto, el indicador de salud de la batería en MIUI seguirá siendo probado regionalmente por el equipo de desarrolladores de MIUI en China.

Recomendaciones para extender la vida útil de la batería de tu móvil

Mientras esperamos que llegue el indicador de salud de la batería de Xiaomi, hay un par de cosas que deberías saber para mejorar la “salud” de la batería y extender su vida útil un poco más:

Quizás lo que más deteriora a las baterías de iones de litio es el calor y el frío extremos . Por eso, asegúrate de no exponer tu móvil a condiciones de temperatura muy extremas.

. Por eso, asegúrate de no exponer tu móvil a condiciones de temperatura muy extremas. Tomando en cuenta el punto anterior, quizás usar siempre la carga rápida no es una buena idea , con esta la batería se calienta más y por eso se podría estar degradando más rápido. Aunque también es cierto que la carga rápida suele ser muy útil, sobre todo en móviles con baterías muy grandes.

, con esta la batería se calienta más y por eso se podría estar degradando más rápido. Aunque también es cierto que la carga rápida suele ser muy útil, sobre todo en móviles con baterías muy grandes. Tampoco deberías usar el móvil mientras está cargando , a esto se le conoce comúnmente como carga parásita y afecta mucho el rendimiento de la batería.

, a esto se le conoce comúnmente como carga parásita y afecta mucho el rendimiento de la batería. Descargar y cargar por completo la batería del móvil también puede ser un factor que influya negativamente en la vida útil de la misma. Lo más recomendable es mantener la carga de la batería en un rango de entre 20% y 80%.

Si quieres conocer más a fondo el funcionamiento de la batería de tu móvil y del sistema de carga rápida, deberías seguir leyendo nuestra guía sobre la carga rápida y sobre la vida útil de las baterías. Ahí encontrarás toda la información necesaria para entender bien cómo funcionan y cómo aprovecharlas al máximo.