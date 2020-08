Xiaomi recientemente comenzó a desplegar MIUI 12 para muchos de sus móviles, pero esta versión está basada en Android 10. No obstante, con la proximidad de Android 11 Red Velvet, posiblemente en septiembre, la compañía ya trabaja arduamente en la próxima actualización.

No sabemos qué novedades de Android 11 adoptará Xiaomi, pero sí conocemos algunos móviles con los que ya están probando la nueva versión. Esta es la lista de todos los Xiaomi que recibirán Android 11 con seguridad, además de otra con los posibles candidatos.

Xiaomi ya trabaja en actualizar estos móviles a Android 11 Red Velvet

Xiaomi es uno de los fabricantes que más rápido actualiza sus móviles a nuevas versiones de Android, especialmente si hablamos de sus buques insignia. Por esta razón, ya están trabajando en portar Android 11 dentro de MIUI 12, un proceso de desarrollo que abarca al menos 11 dispositivos diferentes.

¿Cómo lo sabemos? Gracias a diferentes fuentes internas, basándonos en las betas abiertas que ya han publicado, y hasta por confirmación pública de la propia empresa. ¿Cuáles son los Xiaomi que recibirán Android 11 con seguridad? ¿En qué fase de desarrollo están? Chequea la lista:

Xiaomi Mi 10: beta abierta – MIUI 12 basado en Android 11 Beta 2.

beta abierta – MIUI 12 basado en Android 11 Beta 2. Xiaomi Mi 10 Pro: beta abierta – MIUI 12 basado en Android 11 Beta 2.

beta abierta – MIUI 12 basado en Android 11 Beta 2. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom / Youth: prueba interna.

prueba interna. Poco F2 Pro / Redmi K30 Pro: beta abierta – MIUI 12 basado en Android 11 Beta 2.

beta abierta – MIUI 12 basado en Android 11 Beta 2. Poco X2 / Redmi K30: confirmado por Poco India.

confirmado por Poco India. Redmi K30 5G: prueba interna.

prueba interna. Redmi K30 5G Racing: prueba interna.

prueba interna. Redmi K30i 5G: prueba interna.

prueba interna. Xiaomi Mi Note 10: prueba interna.

prueba interna. Xiaomi Mi Note 10 Pro: prueba interna.

prueba interna. Xiaomi Mi Note 10 Lite: prueba interna.

Como podrás notar, todos son dispositivos lanzados hace menos de un año, y lo mejor de cada una de las gamas de Xiaomi. Pero, ¿serán estos los únicos Xiaomi que recibirán Android 11? Lo ponemos en duda, y de hecho nos atrevemos a hacer algunas predicciones.

Estos Xiaomi cuentan con lo necesario para tener Android 11, y seguramente actualizarán

La siguiente es una lista que no está confirmada ni nada por el estilo. No obstante, nos atrevemos a realizarla basándonos en la política de actualizaciones de Xiaomi. Para las series Mi y Mi Note, la compañía se compromete a actualizar la versión de Android 2 veces. Mientras, para los Redmi la actualización mayor se hace al menos una vez.

Además, también tomamos en cuenta que ningún móvil con menos de 2GB de RAM podrá actualizar a Android 11. Reunimos todo eso, y esta es la lista de dispositivos Xiaomi que podrían actualizar a Android 11 (además de los que ya mencionamos):

Xiaomi Mi 10 Lite 5G (monet).

(monet). Xiaomi Mi 9 (Cefeo).

(Cefeo). Xiaomi Mi 9 Pro 5G (quid).

(quid). Xiaomi Mi 9 SE (grus).

(grus). Xiaomi Mi 9 Lite (pyxis).

(pyxis). Xiaomi Mi 9 Meitu Edition (vela).

(vela). Xiaomi Mi A3 (laurel) – Android One.

(laurel) – Android One. Redmi 10X Pro (bomba).

(bomba). Redmi 10X 5G (átomo).

(átomo). Redmi 10X 4G / Redmi Note 9 (merlín).

(merlín). Redmi Note 9 Pro Max (excalibur).

(excalibur). Redmi Note 9 Pro (joyeuse).

(joyeuse). Redmi Note 9 Pro India / Redmi Note 9s (curtana / curtanain).

(curtana / curtanain). Redmi 9 (lancelot).

9 (lancelot). Redmi 9C / Poco C3 (angelicain / angelica).

(angelicain / angelica). Redmi 9A (dandelion).

(dandelion). Poco M2 Pro (gram).

(gram). Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael / raphaelin).

(raphael / raphaelin). Redmi K20 / Mi 9T (davinci / davinciin).

En la lista faltan dispositivos como los Mi 8 o Mi Mix 2S, que cuentan con suficiente potencia como para actualizar a Android 11. Sin embargo, estos dispositivos ya cumplieron con sus dos actualizaciones mayores, así que probablemente no reciban una tercera. ¿Es algo definitivo? No. ¿Todos estos móviles actualizarán a Android 11? Deberían, pero no lo sabemos.

El tiempo y Xiaomi dirán que sucederá, pero si quieres probar la nueva versión de Android, entonces instala Android 11 en tu ordenador ahora mismo.