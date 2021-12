La verdad es que estamos tan sorprendidos como tú. En un acontecimiento totalmente inesperado, Xiaomi ha dado una gran noticia con el lanzamiento oficial de MIUI 13.

A diferencia de lo que mucha gente pensaba, la marca actualizará todos los modelos a MIUI 13, incluso los primeros lanzados al mercado como el Xiaomi Mi 1 de hace 10 años. Como sabrás, la principal novedad de MIUI 13 es la estabilidad y rapidez del sistema, y de esta forma van a demostrar que es la mejor versión de su software lanzada hasta la fecha.

¿Por qué actualizará todos los móviles a MIUI 13 y no a versiones anteriores?

Xiaomi sabe que el descontento de los usuarios con MIUI 12 es brutal. Han sido numerosas las quejas que se han visto en foros, tiendas y webs. MIUI 12 ha sido una «cagada» brutal y así lo ha expresado el CEO de Xiaomi en su última conferencia, donde también han aprovechado para presentar la nueva línea de sus flagships, los Xiaomi 12.

Es cierto que la compañía, al darse cuenta del fallo, lanzaron cuanto antes MIUI 12.5 pero saben que esto no ha sido suficiente y que no han estado a la altura de los usuarios, que esperan mucho más de ellos. Por ello, en un esfuerzo sobrehumano, la compañía actualizará todos y cada uno de los modelos que ha lanzado al mercado. Eso sí, hay varios «problemas» en esta decisión que deberías conocer.

Xiaomi actualizará MIUI 13, pero no la versión de Android ni todas las versiones globales

Es posible que la noticia te pille por sorpresa para bien, pero tiene algún que otro pero, y es normal. En este vídeo puedes ver cómo será la nueva versión.

Xiaomi no actualizará la versión de Android de todos esos móviles que van a recibir MIUI 13. Si tu móvil tenía Android 5.1 Lollipop en la versión anterior de MIUI, recibirás igualmente MIUI 13 basado en esa misma versión de Android. Esto ya es un habitual en Xiaomi, ya que la actualización de MIUI no está ligada a la versión de Android que corre en el terminal. De esta forma, Xiaomi se asegura de que todos los modelos sean compatibles con MIUI 13.

Además, también han aclarado que los móviles que no tengan versión global no recibirán MIUI 13 en español. Esto quiere decir que aunque actualicen hasta el mismo Xiaomi Mi 1, no recibirás esta versión en tu teléfono en español.

Sin embargo, es una muy buena noticia para propietarios de móviles tan emblemáticos como el Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Redmi Note 4 y muchos otros modelos.

Xiaomi pone en jaque a Apple con este movimiento

La noticia ha pillado por sorpresa a los medios, pero no es para nada una mala decisión. De esta forma, Xiaomi demuestra que no solo Apple actualiza sus móviles durante 5 o 6 años, sino que esta vez, la compañía china, ha ido mucho más allá.

Si quieres ver la lista completa de móviles Xiaomi que actualizarán a MIUI 13 en su versión global, pincha aquí.

Es posible que este movimiento también se deba al creciente éxito de marcas como Realme en Europa. Con esta estrategia estamos seguros de que la gente volverá a creer que la Xiaomi de siempre ha vuelto.