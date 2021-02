Algunos usuarios Xiaomi con móviles bajo MIUI 12 están presentando problemas con las notificaciones de WhatsApp, así lo reportaron en foros MIIUI. Aún no se sabe bien qué lo ocasiona, pero te contamos la información que se tiene hasta ahora del tema.

¿En qué consiste el problema de notificaciones en MIUI 12?

Lo que han reportado los usuarios es que están teniendo un retraso en sus notificaciones de WhatsApp. Lo que quieren decir es que las notificaciones que llegan son viejas y no actualizadas.

En principio, los usuarios pensaban que era un error de WhatsApp, pero con el pasar de los días, el foco del asunto empezó a centrarse en la última versión del sistema operativo del gigante chino. Eso se debe a que el problema persistía aún después de restablecer el móvil de fábrica, o instalar de nuevo la app.

Uno de los aspectos que termino de “confirmar” que el problema era MIUI 12 y no la aplicación es que usuarios que no tenían este fallo en MIUI 11, lo presentaron luego de actualizar sus móviles a la última versión.

Aunque el problema principal es con WhatsApp, en los foros de Xiaomi se ha dicho que no es la única app que presenta esos inconvenientes. Al parecer hay un retraso en las notificaciones de otras aplicaciones, aunque por lo visto, no es tan común como si lo es con la app de Facebook. En definitiva, no es un problema muy grave, pero muchos usuarios han expresado su molestia al respecto.

¿Cómo puedes solucionar el fallo en las notificaciones de WhatsApp?

Aunque Xiaomi aún no anuncia una solución oficial, hay algunas cosas que puedes hacer que te podrían ayudar a solucionar el tema si tú eres uno de los afectados.

Intenta borrando la memoria caché de WhatsApp. Es cierto que esto no garantiza que se solucionará la cuestión, pero intentarlo no supondría mayor inconveniente. Desinstala WhatsApp y vuelve a instalarlo. Con esta opción sucede lo mismo que la anterior. Si decides hacerlo, ten en cuenta que debes hacer el respaldo de tus datos de la aplicación para poder restaurarlos y así evitar malos ratos.

Algunos usuarios reiniciaron su móvil de fábrica en busca de una solución. Sin embargo no te recomendamos que lo hagas pues ese método no funciono. Y si decides hacerlo sin un buen respaldo previo, podrías perder algunos datos importantes.

Si ya intentaste toda posible solución y el problema persiste, lo que queda es esperar a que Xiaomi lo resuelva. Aunque eso suene desalentador, no tienes de que preocuparte, un inconveniente de este estilo no es difícil de solucionar y seguro Xiaomi ya está al tanto.