Poco después de que se presentaran los Xiaomi 13 y 13 Pro en China comenzaron a correr rumores sobre una posible versión Ultra. Xiaomi confirmó que es cierto, que el Xiaomi 13 Ultra existe y saldrá al mercado en menos tiempo del que crees.

Desde entonces se viene filtrando información al respecto, incluyendo varias de sus características y un supuesto precio. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que el propio Xiaomi 13 Ultra también contaría con una edición especial. ¿De qué estamos hablando? Pues del Xiaomi 13 Ultra que es una cámara profesional. Sí, así como lo lees, pero hay más: ahora sabemos todos los detalles de sus cámaras.

El Xiaomi 13 Ultra tendrá una edición especial que recuerda a las cámaras clásicas de Leica

A través de su cuenta oficial en Weibo, Xiaomi publicó varias imágenes promocionales de su próximo gran móvil de edición especial. La marca no le dio nombre, pero es nada menos que un bestial Xiaomi 13 Ultra embutido en el cuerpo de una cámara profesional.

La compañía aseguró que esta edición «es un dispositivo de imagen profesional, no un teléfono con cámara». ¿Qué quiere decir esto? Primero, que su diseño no es algo meramente estético; y segundo, que van tan en serio que incluso podrás acoplarle algunos filtros especiales a este móvil/cámara.

La imagen principal no revela demasiado de esta edición, pues es un adelanto que sirve de abreboca para que a todos se nos pongan los dientes largos. Sin embargo, sí permite ver gran parte del diseño que está claramente inspirado en las cámaras fotográficas clásicas de Leica. La compañía alemana lleva varios años trabajando de la mano con Xiaomi y este dispositivo sería la prueba más clara de que la relación va por excelente camino. De hecho, toda la óptica de este Xiaomi 13 Ultra y buena parte de su software fotográfico estará a cargo de Leica.

Asimismo, la imagen publicada por Xiaomi revela un par de datos extra que seguro te interesarán:

Los filtros acoplables (roscados) serán de 67 mm , pudiendo añadir polarización, filtros ND y más.

, pudiendo añadir polarización, filtros ND y más. Podría contar con una empuñadura de cámara de regalo y compatibilidad con diferentes accesorios.

¿Sabemos si esta edición especial contará con cámaras diferentes al Xiaomi 13 Ultra estándar? No hay información al respecto, pero no nos sorprendería. Sin embargo, sí que sabemos nuevos datos sobre las capacidades fotográficas del nuevo buque insignia de Xiaomi.

Las cámaras del Xiaomi 13 Ultra serán brutales, las especificaciones oficiales lo confirman

Puede que Xiaomi no revelase demasiado de la edición especial del Xiaomi 13 Ultra, pero sí que dijo mucho del modelo estándar. Junto a lo anterior, el fabricante listó las especificaciones oficiales de las cámaras del Xiaomi 13 Ultra, que son las siguientes:

Cámara principal de 50 MP con sensor Sony IMX989 de 1”, lente Summicron, distancia focal variable (entre 23 mm y 50 mm) y apertura focal variable (entre f/1.9 y f/4.0).

con sensor Sony IMX989 de 1”, lente Summicron, distancia focal variable (entre 23 mm y 50 mm) y apertura focal variable (entre f/1.9 y f/4.0). Ultra gran angular de 50 MP con sensor Sony IMX858 de 1/2,51”.

con sensor Sony IMX858 de 1/2,51”. Teleobjetivo de 50 MP c on sensor Sony IMX858, distancia de 75 mm, apertura f/1.8 y zoom óptico de 3,2x.

on sensor Sony IMX858, distancia de 75 mm, apertura f/1.8 y zoom óptico de 3,2x. Teleobjetivo periscópico de 50 MP con sensor Sony IMX858, distancia de 120 mm, apertura f/3.0 y zoom óptico de 5x.

con sensor Sony IMX858, distancia de 120 mm, apertura f/3.0 y zoom óptico de 5x. Cámara frontal de 32 MP.

La configuración trasera es alucinante, pues no son dos o tres cámaras, sino cuatro bestias de 50 MP cada una. Aparte, es seguro que Xiaomi y Leica introducirán mejoras vía software, llevando las capacidades fotográficas de este teléfono hasta un nuevo nivel.

¿Será capaz de convertirse en el nuevo rey de la fotografía en DxOMark? Lo sabremos pronto, pero tiene muchas papeletas a su favor para lograrlo. Aparte, si miraste la galería de arriba seguro seguirás con la quijada en el suelo.

El Xiaomi 13 Ultra estará optimizado para fotografía callejera de altísimo nivel

Xiaomi aprovechó la oportunidad para indicar que su dispositivo estará optimizado para fotografía callejera, esa donde la velocidad de reacción significa perder o no un gran momento.

El Xiaomi 13 Ultra contará con distancia hiperfocal, lo que te permitirá tomar fotografías fantásticas en apenas 0,8 segundos. ¿Cómo es esto posible? Porque este móvil tendrá una configuración especial que se activará al presionar dos veces el botón de volumen cuando el móvil está en reposo.

Al hacerlo, la cámara se encenderá, se configurará a 35 mm con una apertura focal f/4.0 e inmediatamente disparará. Todo ello para obtener una fotografía en apenas 0,8 segundos y con una tasa de éxito bastante elevada, ya que la configuración preestablecida funciona bien en múltiples escenarios. Xiaomi asegura que el Xiaomi 13 Ultra no te hará perder tiempo enfocando, pues tiene el enfoque más rápido del mundo para un móvil.

Ahora, la distancia focal de 35 mm es solo la configuración base, pero podrás moverla entre 23 mm y 50 mm según lo que necesites y a través de una interfaz simplificada. Esto es una genialidad y no recordamos que haya existido algún móvil reciente que hiciese algo igual. Lo más cercano serían los Huawei Mate 50 que tienen apertura focal variable, algo que también tendrá el Xiaomi 13 Ultra. ¿Cómo es que lo sabemos? Porque también se revelaron las especificaciones de cámaras de este móvil.

¿Cuándo se lanzará el Xiaomi 13 Ultra? ¿Llegarán a Europa ambas versiones?

El Xiaomi 13 Ultra y su edición especial se lanzarán el próximo 18 de abril. Xiaomi ya había adelantado que el Ultra estará disponible en todo el mundo, siendo el primero con esta coletilla en salir del mercado chino.

No obstante, el fabricante no ha soltado detalle alguno sobre la disponibilidad de la edición especial que parece una cámara profesional. Entonces, hasta el día del lanzamiento no sabremos si se queda solo en China o si dará el salto a Europa y el resto del mundo.

Si llegase a venderse en España, ¿comprarías la edición especial?