Así es el Xiaomi 12S Ultra para fotógrafos: tiene un objetivo enorme

La versión prémium del último flagship de Xiaomi llego al mercado a mediados de julio y es una joya de la fotografía móvil. El Xiaomi 12S Ultra se lanzó con un sensor principal de Sony de 1 pulgada, un ultra gran angular y un telefoto de 48 megapíxeles, además de un sensor ToF 3D. ¿Es posible mejorar aún más esta cámara? Pues todo parece indicar que sí.

La marca ha anunciado en su cuenta de Weibo la llegada de una nueva versión especialmente diseñada para fotógrafos. Se trata del nuevo Xiaomi 12S Ultra Concept, una edición que añade un soporte para usar objetivos profesionales de Leica.

El Xiaomi 12S Ultra Concept es una nueva versión de la edición más prémium de la serie Xiaomi 12 que llega con mejoras en fotografías importantes. Para empezar, incorpora un segundo sensor de 1 pulgada para complementar al principal del mismo tamaño que debutó en el Xiaomi 12S Ultra.

Phone📱? Camera📷? BOTH!

What would you classify this as? #Xiaomi12SUltraConcept pic.twitter.com/uzJVzifou4

— Agatha Tang (@aggasaurus) November 2, 2022