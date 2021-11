Si vas ahora mismo a la configuración de tu WhatsApp, verás que la opción de «Visto por última vez» o «Hora de última vez» solamente se puede configurar de tres maneras: todos, nadie o solo tus contactos. Sin embargo, en la versión beta más reciente de WhatsApp se ha añadido una cuarta opción que te dará más control sobre quién puede ver la última vez que usaste WhatsApp.

La nueva opción se llama Mis contactos excepto. Como puedes adivinar, esta opción te permitirá ocultar el estado de «Visto por última vez» a contactos específicos en WhatsApp. De momento, solo algunos beta tester pueden acceder a esta nueva función, por lo que si usas la versión normal de WhatsApp de seguro no te aparecerá. Sin embargo, se espera que llegue a todos durante las próximas semanas.

Elegir la opción de no mostrar el estado de «Visto por última vez» a nadie no es una buena solución para que ciertas personas no puedan ver que te has conectado. Al hacer eso, WhatsApp no te dejará ver la última hora de conexión de tus contactos que sí lo muestran.

Por eso, la nueva opción de «Mis contactos excepto» nos parece genial. Te deja compartir este estado con la gran mayoría de tus amigos y familiares, pero excluyendo a las personas que definitivamente no quieres que sepan que estás en WhatsApp por la razón que sea. ¿Quieres activarla? Así se hace:

Ve a WhatsApp .

. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes .

. Entra en Privacidad .

. Presiona en Hora de últ. vez .

. Pulsa en Mis contactos excepto .

. Ahora elige los contactos que no quieres que vean tu última hora de conexión.

Esta nueva opción se encontró en la versión beta 2.21.33.14 de WhatsApp. Eso sí, aunque instales esta versión en tu móvil con un APK, seguramente no te saldrá porque requiere una activación del lado del servidor. Es decir, WhatsApp debe activar la opción específicamente en tu móvil. De todas formas, puedes intentarlo. Quizás tienes suerte.

En todo caso, si bien la app de mensajería no ha dicho nada al respecto, lo más probable es que esta función termine llegando a todos los usuarios de WhatsApp en el transcurso de las próximas semanas (o meses). Así que mantén actualizada la aplicación para ser uno de los primeros en ocultar el «Visto por última vez» a los contactos que elijas.

Fuente | WABetaInfo