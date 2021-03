¿No puedes enviar mensajes en WhatsApp, actualizar el feed de Instagram o hablar con tus amigos por Messenger? No te preocupes, no eres tú. WhatsApp, Instagram y Messenger están caídos en todo el mundo, problema que se ha dado a conocer hace pocos minutos y que ya ha causado que millones de usuarios se queden sin acceso a dichos servicios.

Se cayó WhatsApp en todo el mundo

La primera aplicación que se vio afectada fue ni más ni menos que la app de mensajería más usada en todo el planeta, WhatsApp. El problema que está afectando ahora mismo a WhatsApp, no le permite a ningún usuario enviar y recibir mensajes, ni mucho menos archivos.

En resumen, WhatsApp no se actualiza, por lo que tanto la versión web como la app para dispositivos móviles han quedado inutilizables, al menos de momento.

Instagram no funciona, ¡no eres tú!

Además de WhatsApp, la otra app que se suma a esta caída mundial es la red social Instagram. Al momento de ingresar a Instagram, la plataforma arroja el siguiente mensaje: “No se pueden actualizar las noticias”, error que ya se ha visto con anterioridad y que lamentablemente no tiene ningún tipo de solución.

De igual forma, este problema podría solucionarse dentro de los próximos minutos, aunque si esto no es así, te recomendamos seguir estos pasos para solucionar el problema que hace que Instagram no funcione.

Messenger también se cae en todo el mundo

Parece que de este problema no se salva nadie, al menos en lo que respecta al ecosistema de aplicaciones controladas por Facebook. La app de mensajería de la red social más popular del mundo, Messenger, también registra fallas a nivel mundial. Si al ingresar no puedes enviar ni tampoco recibir mensajes, no te preocupes, es un problema que todos los usuarios están experimentando.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos usar estas alternativas a WhatsApp hasta que puedan solucionar los problemas que están afectando a la mayoría de los servicios de Facebook.