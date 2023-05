En los últimos días, muchas personas, especialmente en TikTok, han estado comentando acerca de un enlace extraño que han recibido: “wa.me/settings” (sin las comillas). Algunos piensan que podría ser un virus, pero en realidad es un error de WhatsApp que podría causar problemas en tu dispositivo.

Este bug se detectó primero en grupos, pero también aplica a mensajes individuales. Aunque WhatsApp aún no ha proporcionado información oficial sobre las posibles consecuencias de abrir el enlace, en Androidphoria queremos asegurarnos de mantenerte informado. Aquí tienes todos los detalles con relación a este enlace malicioso.

No abras “wa.me/settings”: el enlace que crashea tu móvil Android

El fin de semana, un investigador en seguridad informática descubrió un nuevo fallo en WhatsApp. Al enviar el texto“http://wa.me/settings” o simplemente “wa.me/settings”, los dispositivos Android experimentan un cierre repentino de la aplicación. Este fenómeno, conocido como “text-bomb” o“mensaje bomba”, ocurre cada vez que se intenta acceder a un chat que contiene ese mensaje.

Aunque no se ha determinado la causa exacta de este problema, los expertos sugieren que podría estar relacionado con la forma en que la aplicación de WhatsApp para Android interpreta esa URL específica, ya que ‘wa.me’ es una URL oficial de WhatsApp. Actualmente, se dispone de poca información al respecto.

¿Cómo actúa este enlace malicioso?

🚨¡Alerta por fallo en WhatsApp! Cuidado con el nuevo bug de denegación de servicio 💥 para grupos en Android. 📱 Un nuevo problema de denegación de servicio se está explotando abiertamente en los grupos de WhatsApp. Se está propagando rápidamente debido a su facilidad de… pic.twitter.com/NtYd34tahb — DragonJAR – Seguridad Informática (@DragonJAR) May 27, 2023

Para explotar este bug, solo se requiere que alguien en un grupo o un chat entre dos personas de WhatsApp envíe ese mensaje. Lo curioso del caso es que esto ocurre específicamente en dispositivos Android.

Al enviar el mensaje “http://wa.me/settings”, se produce un problema de denegación de servicio (DoS). Este tipo de problema ocurre cuando un atacante logra bloquear, de alguna manera, el acceso a un servicio determinado por parte de los usuarios legítimos, en este caso WhatsApp.

“Para que se entienda más fácil, imagina que alguien inserta una llave incorrecta en la cerradura de tu casa y la rompe dentro para obstruir el ojo de la cerradura: esto equivaldría a un ataque DDoS, porque esto impedirá que tú, como usuario legítimo de la casa, puedas ingresar a ella”, dice el fundador de DragonJAR.

«Esto que pasa no es una vulnerabilidad, es un bug, el famoso error de programación. Cuando la app se cierra es una “excepción no controlada”: en criollo, se colgó. Hay un error en el código y la app se cierra porque no sabe qué hacer y se cuelga», explica Maximiliano Firtman, programador experto en apps de IT Master.

¿Cómo protegerte del enlace “wa.me/settings”?

En este caso, lo que tienes que hacer es borrar el mensaje que contiene lo que está causando el problema. Además, eliminar y/o bloquear al miembro que envió ese mensaje para evitar que vuelva a suceder. Pero claro, para ello tendrás que ser administrador del grupo. De lo contrario, no podrías tener el control para expulsar a los usuarios y el problema seguirá presente para todos los que usan la aplicación en Android. Si es tu caso, aquí hay cuatro soluciones que puedes intentar para que WhatsApp vuelva a la normalidad.

Elimina el mensaje

Lo primero que debes hacer es eliminar el mensaje inmediatamente. Para hacerlo correctamente sigue estos pasos:

Desactiva la conexión a Internet en tu dispositivo.

Activa el modo avión.

Finalmente, entra al chat y borra el mensaje.

Borrar el mensaje desde WhatsApp Web

Otra forma de hacer que WhatsApp vuelva a la normalidad es eliminar el mensaje con el enlace wa.me/settings. Esto se puede hacer a través de la versión web de WhatsApp en una computadora portátil o de escritorio. Aquí están los pasos para hacerlo:

Inicia sesión en WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com/)

Si no has iniciado sesión, usa el método de escaneo de código QR .

. Ingresa al grupo de chat que contiene el enlace wa.me/settings.

que contiene el enlace wa.me/settings. Toca y mantén presionado la burbuja de chat que contiene el enlace wa.me/settings

Luego haz clic en Eliminar todos los mensajes.

Pídele a alguien con iOS que lo elimine

Si el segundo método no funciona, pídele a otro miembro del grupo que elimine el mensaje desde un dispositivo iOS. Si no tienes a nadie que tenga un iPhone, sigue con la siguiente alternativa.

Eliminar el grupo de chat

Si nada ha funcionado hasta ahora, puedes intentar normalizar el funcionamiento de WhatsApp eliminando el grupo de chat que contiene el enlace, siguiendo estos pasos:

Abre el chat grupal de WhatsApp y pulsa el asunto del grupo . También puedes mantener presionado el nombre del grupo en la pestaña CHATS.

. También puedes mantener presionado el nombre del grupo en la pestaña CHATS. Toca Salir del grupo > Salir .

. Después de salir de un grupo, tienes la opción de eliminarlo.

Abre el chat grupal de WhatsApp y pulsa el asunto del grupo .

. También puedes mantener presionado el nombre del grupo en la pestaña CHATS .

. Toca el icono de eliminar grupo > Eliminar grupo.

Si no quieres eliminar los archivos multimedia del teléfono, asegúrate de que no esté marcada la casilla que indica Eliminar los archivos de este chat o Eliminar los archivos de estos chats.

Si recibiste el enlace “wa.me/settings” en WhatsApp, ten cuidado. No es un virus, pero es un error que puede causar problemas en tu dispositivo Android. Mantente al tanto de las actualizaciones de WhatsApp para estar protegido.