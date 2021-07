Android Automotive es el futuro de los sistemas operativos para coches, especialmente los eléctricos, y cada vez son más las compañías que lo adoptan. Hace apenas unos días hablábamos de 5 marcas que utilizarán Android Automotive este año, pero ahora se suma una sexta. Volkswagen usará Android Automotive, pero sin apps de Google. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿No podrás instalar ninguna app de Google? ¿Y la Play Store?

Volkswagen usará la versión de código abierto de Android Automotive en sus coches

En una presentación realizada por Volkswagen para hablar sobre sus planes hasta 2030, la compañía mostró algunas estrategias a seguir para los próximos años. Abordaron diferentes puntos, pero uno de ellos fue la adopción de Android Automotive para sus coches.

Durante la conferencia Volkswagen evitó mencionar demasiado el tema, pero una de las diapositivas dejó ver que la compañía incluirá el sistema operativo de Google en sus próximos coches. Sin embargo, la adopción será un tanto particular.

En concreto, Volkswagen incluirá Android Automotive en sus vehículos, pero no incluirá los servicios de Google en él. Esto quiere decir dos cosas: la primera, los coches de Volkswagen no tendrán la Play Store como tienda de apps, sino una tienda propietaria de la compañía; la segunda, Volkswagen utilizará la versión AOSP de Android Automotive.

Esto no significa que apps tan importantes como Google Maps no serán compatibles con los coches de Volkswagen, sino que se instalarán desde otra tienda. Aparte, tampoco significa que no puedas instalar la Play Store de alguna manera, pero tendrás que hacerlo manualmente. Es una decisión bastante curiosa, pero hay razones para que sea así.

Volkswagen quiere su propio sistema operativo para coches en 2025

Desde hace varios meses se conoce dentro del mundo automotor que Volkswagen quiere desvincularse de Google. Sin embargo, quieren hacerlo con una alternativa que sea funcional, completa y de desarrollo propio.

Vendría a ser algo así como Huawei con HarmonyOS, que todavía está basado en AOSP, pero pronto espera desvincularse totalmente de Android. Volkswagen ya trabaja en su propio sistema operativo para coches y esperan tenerlo listo para 2025, pero se desconocen mayores de talles.

Sí, los coches de Volkswagen (y seguramente los de todas las marcas del Grupo Volkswagen) usarán Android Automotive, pero lo harán temporalmente. ¿Es una decisión acertada? El tiempo lo dirá, pero la compañía tendrá razones para ello.

Fuente | Mobiflip