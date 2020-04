De momento, quedarse en casa es la manera más efectiva de evitar que la pandemia del coronavirus siga expandiéndose por todos lados. Y es que, mientras la comunidad científica de todo el mundo continúa investigando la cura para el COVID-19, si tu trabajo no es considerado esencial en estos momentos y no tienes necesidad de salir a la calle, es mejor que no lo hagas. Así ayudarás, y mucho, a combatir la pandemia.

Para recordarte esto todos los días, Vodafone España ha cambiado el nombre de su red a “VF Quédate En Casa”. Así que, si eres usuarios de Vodafone y acabas de notar ese cambio, no te preocupes. Realmente no afecta en nada al funcionamiento de la red o del teléfono. Solo es un mensaje de parte de tu operadora que te recuerda la importancia del confinamiento.

“VF QuedateEnCasa” es el nuevo nombre de red de Vodafone

Vodafone en Twitter ya había anunciado el cambio de nombre de su red a “VF QuedateEnCasa” como una iniciativa para promover el confinamiento. Este nuevo nombre aparece en la parte superior de los móviles, específicamente en la barra de notificaciones, independientemente del tipo de móvil que tengas (Android, iPhone, etc.). Si eres usuario de Vodafone y aún no te aparece el nuevo nombre, no hagas nada. Solo tienes que esperar a que aparezca, pues se está expandiendo poco a poco en todas las torres de red españolas.

Por cierto, si te estás preguntando por qué “Quédate” no lleva tilde en el nuevo nombre de red de Vodafone, la empresa aclaró que en algunos móviles la tilde genera problemas de incompatibilidad. Así que, para asegurar que el mensaje llegue de forma clara a todos los móviles, la tilde se ha omitido.

Por otra parte, cabe destacar que Vodafone también aplicó este cambio en India, pero con un mensaje algo distinto: “Vodafone-Be Safe” (Vodafone Mantente a salvo). Otra operadora en el país asiático que cambió su nombre de red en pro de combatir el coronavirus es BSLN, cuyo nuevo nombre es “BSNL Stay at Home” (BSNL Quédate en casa). Orange y algunas divisiones de Vodafone, por su parte, también han hecho este cambio de nombre a nivel mundial.

Por último, quizás ya lo sepas, pero hay que recordar que Vodafone también regaló datos móviles ilimitados y TV infantil para combatir esta pandemia del coronavirus. Así que, en medio de esta situación caótica, es una buena noticia que empresas como Vodafone muestren cierto compromiso y responsabilidad con sus clientes.