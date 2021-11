Un fallo en la app de Tesla deja a los conductores sin entrar en su coche

Es increíble como la tecnología moderna ha llegado a cada rincón de nuestras vidas. ¡Hasta las bombillas de tu hogar pueden ser inteligentes! Hoy en día existen una gran variedad de dispositivos que pueden ser controlados con el móvil, desde una aspiradora hasta un coche.

Los coches de Tesla son uno de estos autos eléctricos que pueden ser controlados a través de una aplicación. Con la app de Tesla el conductor puede hacer muchas cosas, pero una de sus principales funciones es la de abrir el coche. ¿Y si la app sufre un fallo? Pues esto es lo que ha pasado recientemente y ha provocado que muchas personas se queden sin poder entrar en su coche.

En Corea del Sur alrededor de 500 usuarios de los famosos coches eléctricos Tesla se vieron afectados por un fallo en la app que controla el auto. Este problema les impedía poder abrir el coche, por lo que no tardaron en reportar este fallo en las redes sociales.

Las quejas de los propietarios llegaron al CEO de la marca, Elon Musk, quien de inmediato respondió con un tweet. En él detallo que se encontraban «comprobando» este error de la app, como puedes ver aquí abajo.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.

Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again.

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021