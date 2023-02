Luego de años registrando pérdidas, parece que Twitter finalmente decidió ponerse las pilas con la generación de ingresos. Un montón de cosas han cambiado desde que Elon Musk tomase el mando de la compañía, especialmente en lo referente a ganar dinero.

Por ejemplo, el precio de la suscripción a Twitter Blue subió y también hay nuevas políticas para publicidad, pero la cosa ahora irá más allá. Dentro de poco, Twitter podría cobrar $ 1000 mensuales a las empresas por la verificación dorada, así como un extra por cada cuenta adicional. ¿Es este el camino correcto? No lo sabemos, pero definitivamente las arcas de Twitter se beneficiarán de ello.

Twitter is reportedly emailing businesses offering gold check mark verification for $1000 PER MONTH!

And affiliate account verification for $50 each per month pic.twitter.com/hohTPKLKdi

— Matt Navarra (@MattNavarra) February 3, 2023