En el mundo de Twitter, el término «unroll» puede ser un aliado valioso para aquellos que desean leer o compartir una serie de tweets conectados, conocidos como hilos de Twitter. Un hilo en Twitter es una secuencia de tweets publicados por un usuario, donde cada nuevo tweet es una respuesta al anterior, creando así una cadena de mensajes. Estos hilos son útiles para contar historias más largas, explicar temas complejos o simplemente agrupar pensamientos relacionados.

¿Qué tiene que ver la palabra «unroll» con los hilos de Twitter? Pues mucho más de lo que crees. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente viste el término «unroll» repetido varias veces por distintos usuarios en las respuestas de un hilo de Twitter seguido de una arroba. A continuación, te explicamos por qué la gente hace esos comentarios.

¿Qué significa unroll en Twitter (X)?

La palabra «unroll» se traduce literalmente como «desenrollar» y en el contexto de Twitter, se refiere al proceso de convertir un hilo de tweets en un formato más legible. Al poner «unroll», los usuarios están solicitando que un bot, aplicación o servicio externo recopile y muestre todos los tweets del hilo en una sola página, facilitando la lectura sin la necesidad de hacer clic en cada tweet individual.

Actualmente, los bots más famosos para hacer «unroll» a un hilo de Twitter son @threadreaderapp y @UnrollHelper.

¿Para qué sirve poner «unroll» en las respuestas de Twitter?

Poner «unroll» en las respuestas sirve para activar servicios como Thread Reader App, que automáticamente detecta esta palabra clave y procede a crear una versión desenrollada del hilo. Esto es especialmente útil para aquellos que desean compartir el hilo fuera de Twitter o para aquellos que prefieren leerlo como un artículo completo sin interrupciones.

En resumen, «unroll» es una herramienta práctica para mejorar la experiencia de lectura y compartir hilos de Twitter de manera eficiente y accesible.

Cómo hacer unroll en Twitter (X)

La manera más sencilla y efectiva de hacer unroll en Twitter es usando el bot The Reader App siguiendo estos pasos:

Ve al hilo de Twitter que quieres «desenrollar» o leer de forma más cómoda.

que quieres «desenrollar» o leer de forma más cómoda. Comenta lo siguiente en el hilo: @threadreaderapp unroll

Recibirás una respuesta en ese comentario del bot de la aplicación.

en ese comentario del bot de la aplicación. Presiona el enlace que te compartió el bot y listo.

Irás a la página web de The Reader App que te mostrará todo el hilo en un solo artículo que puedes leer sin interrupciones. Lo más interesante de esta app es que tiene una función de «thread to pdf», es decir, de convertir el hilo a PDF. Para ello, solo tienes que pulsar en «Save as PDF».