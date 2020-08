¿Sabías que los bots se han puesto muy de moda en Twitter? Sí, así es, Telegram ya no es la única aplicación en donde puedes encontrarlos, ahora en Twitter podrás hacer de los bots unos buenos aliados digitales para facilitar algunas tareas o simplemente entretenerte.

Aquí tienes una lista de los mejores bots de Twitter

Toma nota de estos bots para que tu timeline sea más divertido, útil y provechoso:

Vídeo Downloader Bot (@downloaderbot)

¿Has querido guardar un vídeo o gif de Twitter en tu teléfono móvil pero no sabes cómo hacerlo? Pues, solo tienes que mencionar a este bot en ese tweet que contiene el material y él responderá con un enlace que convierte en descargable ese contenido que deseas.

Sí, así de fácil. No en vano, Vídeo Downloader Bot cuenta con 633 mil seguidores en esta red social. Pero sus servicios no se quedan aquí: este bot también cuenta con una página web en la que puedes descargar cualquier material audiovisual, insertando su enlace, ya sea de Twitter, Instagram u otra web.

Recuérdame (@recuerdamebot)

No, no tiene nada que ver con la película Coco, de Disney. Aunque, como su nombre indica, este bot puede ayudarte a que no olvides una fecha o un tweet en especial.

Por ejemplo, este bot puede recordarte el día en que una noticia o acontecimiento se va a dar a través de Twitter. Solo necesitas enviarle un tweet al bot para hacerle el pedido que puede ser variado: si quieres que te recuerde algo en cuatro horas, en unos tres días, en un mes o incluso en agosto del año que viene. Cuando lo uses por primera vez, deberás incluir la hora actual del país en el que resides. No te preocupes, a partir de ese momento el bot lo recordará para siempre.

Recuérdame Bot también tiene una página web en donde puedes consultar el status de su servicio, algunas preguntas frecuentes o para donar algo de dinero si estás agradecido por su trabajo. Mientras tanto, en Twitter esta cuenta acumula ya 95 mil seguidores.

Bot Sentinel (@Botsentinel)

Con 203 mil seguidores, este bot te ofrecerá detectar, rastrear y analizar cuentas que potencialmente podrían ser no auténticas o no confiables. Es un bot que les sigue la pista a los llamados “trollbot”, los cuales se dedican a difundir información falsa en Twitter.

Sus desarrolladores lo definen como un “guardián autónomo” y cuenta con un portal web en el que encontrarás un informe minucioso sobre el comportamiento de cientos de cuentas y hashtag sospechosos. Pronto este bot también será una aplicación para iOS y Android para que puedas acceder directamente a todos sus estudios y análisis.

Earthquake Robot (@earthquakebot)

Basándose en datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, este bot te informará cada vez que se detecte un temblor o terremoto (de más 5.0 grados en la escala de Richter) en cualquier parte del planeta. Los tweets también te compartirán la ubicación geográfica del fenómeno natural a través de Google Maps.

La labor de este bot es tan interesante que ya tiene más de 115 mil seguidores. Así que si eres de esos que también se preocupan por cualquier movimiento sísmico, Earthquake Bot es para ti.

Novedades de las diferentes plataformas de streaming

Estos bots son los que debes seguir desde ya si quieres ser uno de los primeros en enterarte acerca de lo nuevo de Netflix, HBO, Disney Plus o Amazon Prime Vídeo. Los tweets de estas cuatro cuentas tienen la misma estructura: una breve descripción de la obra a estrenar, acompañado del póster o alguna imagen referencial y el link desde donde podrás acceder a esa serie, película o documental.

Novedades HBO (@novedadhobes) es la más famosa de todas con 30 mil seguidores. Novedades Netflix (@novedadnetflixe) le sigue de cerca al anterior con 25,7 mil seguidores. En tercer lugar está la apuesta de Jeff Bezos, Amazon Prime Vídeo (@novedadamazon) con 13,8K. Y por último, Disney+ (@novedadesDisne1) con un poco más de 2 mil seguidores.

Con estos bots ya no tienes excusas para perderte ningún estreno.

Espalda Bot (@espaldabot)

¡Siéntate derecho! ¿Cuántas veces te han dicho eso? Si extrañas que tu mamá te corrija la postura cada vez que estás frente a la computadora, entonces este bot es para ti. Como lo es también para los más de 109 mil seguidores que ha conseguido la cuenta en tan solo un mes.

Con diversos y divertidos mensajes, este bot te recordará a cada hora que endereces tu cuerpo para evitar que seas del 80% de la población mundial que sufre de dolores en la espalda, mayormente por trabajos de oficina, según estudios del Colegio Estadounidense de Reumatología. Así que un poco de inteligencia artificial no te vendría mal para ahorrarte unos cuantos lumbagos.

Here’s your reminder (@tinycarebot)

Cada vez que revises tu timeline te encontrarás con consejos sobre tu salud y bienestar si decides seguir a este bot. Tú mismo determinarás el grado de disciplina para acatar las sugerencias de esta cuenta: que van desde no olvidar escribirle a tus amigos, tomar tus medicinas, levantarte del escritorio y estirarte un poco hasta beber un sorbo de agua.

Recientemente y a pedido de muchos usuarios, este bot ha adaptado sus mensajes para recordarles a sus 150 mil seguidores que se laven las manos constantemente, no tocarse la cara y mantener el distanciamiento social para frenar un mayor contagio del Covid-19. El problema de este bot es que está en inglés.

Emoji Mashup Bot (@emojimashupbot)

¿Sientes que los emojis que conoces son insuficientes para expresar tus emociones?

Así como hay bots que te pueden proveer información útil en Twitter, también están los que te pueden entretener. Cada hora, Emoji Mashup Bot presenta a sus 304 mil seguidores un emoji nuevo, creado a partir de una fusión de otros dos distintos.

Pero si piensas que este resultado sigue quedándole corto a tus emociones, entonces deberás unirte a los 93 mil seguidores de @EmojiMashupPlus. Básicamente es una extensión del primero, pero que no fusiona dos, sino tres emojis para un experimento digital mucho más atrevido.

Aguabot (@aguab0t)

Es un bot sumamente sencillo que te avisará, de forma ocurrente, que debes tomar varios vasos de agua al día para tener buena salud. Y si bien esto de hidratarse es una cuestión de supervivencia, esta cuenta tiene casi 17 mil seguidores, a pesar de haberse creado este mes. Así que puedes dejarle a Aguab0t la tarea de recordarte que debes beber agua… para mantenerte con vida y salud.

Progress Bar 2020 (@progressbar202_)

Por poco se convierte en el bot más popular de este listado. Sin embargo, sus 632 mil seguidores siguen representando una cifra imponente. Seguramente lograda por el hecho de que este año no ha sido el mejor de todos y que esta cuenta te avisa cada cuatro días cuánto falta para que termine el 2020. Así que si eres de esos que está esperando a la medianoche del 31 de diciembre para por fin celebrar que el fin de año está “100% completado”, este definitivamente es un bot que no estorbaría en tu timeline.

Como habrás podido notar, en este listado tienes todo tipo de bots de Twitter para hacer de tu paseo por esta red social un viaje más cómodo y entretenido. Ya sea que quieras solo divertirte o disfrutar al máximo de las bondades de estas cuentas, algo queda claro: les puedes sacar el máximo provecho a cualquiera de estos bots, aunque, ¿cuál de todos es tu favorito?