El tema con la verificación de cuentas en Twitter hoy ve como se escribe un nuevo capítulo de esta tragicomedia. Tras pausar todas las suscripciones a Twitter Blue el pasado 10 de noviembre (y la autenticación de cuentas con ella), llevábamos varios días sin saber lo que haría la plataforma.

Se suponía que la respuesta la obtendríamos el 29 de noviembre, cuando se volviese a activar Twitter Blue con sus cambios. Sin embargo, parece que la información completa la tendremos más adelante, aunque ya tenemos un adelanto de lo que está por venir: Twitter identificará las cuentas verificadas por colores, asignando uno diferente a cada tipo de usuario. ¿Qué significará cada color y cuál podría tocarte a ti?

Dorado, blanco y azul, así serán los colores de las marcas de verificación de Twitter

A través de un hilo en Twitter en el que se le consultó sobre el futuro de Twitter Blue, Elon Musk aprovechó para adelantar algunos datos al respecto. Lo primero fue disculparse por la tardanza en la reimplementación de la suscripción, que estaba pautada para el 29 de noviembre. Ya no será así, sino que se habilitará una prueba a finales de la próxima semana. Y si todo va bien, la versión final llegará más adelante.

Junto a esto, Musk reveló que el sistema de verificación de cuentas ahora tendrá tres tipos de insignia. La diferenciación será a través de colores, siguiendo estos lineamientos:

Insignia de verificación dorada : para cuentas empresariales.

: para cuentas empresariales. Insignia de verificación gris : para cuentas gubernamentales.

: para cuentas gubernamentales. Insignia de verificación azul: para individuos (celebridades o no).

Aparte, explicó que habrá un paso adicional: las cuentas que soliciten revisión tendrán que autenticar manualmente su identidad antes de recibir la insignia. Musk indicó que sabe que esta es una movida dolorosa, pero necesaria en la lucha contra la proliferación de cuentas falsas en Twitter.

Un poco más adelante, en el hilo, a Elon se le cuestionó sobre cómo se diferenciarán los usuarios que obtengan la marca por pagar Twitter Blue y los que la obtengan por ser celebridades. A esto, el nuevo CEO de Twitter respondió que: «todos los individuos conservarán la marca azul clásica, pues establecer un límite entre lo que es «notable», y lo que no, es algo demasiado subjetivo para implementarse». Dicho de otra manera, no habrá diferencias entre los usuarios verificados que paguen y los que no.

Habrá logos especiales para usuarios que pertenezcan a organizaciones

Como dato adicional, Musk explicó que los usuarios ahora podrán tener una segunda insignia en su perfil. Justo debajo de la marca de verificación, los usuarios podrán agregar un logotipo para informar a otros que pertenecen a una organización.

Por ejemplo, nuestros redactores podrán agregar el logo de Androidphoria a su cuenta para que otros sepan que escriben en nuestra web. Sin embargo, para que el logo pueda aparecer en el perfil de estos usuarios, la organización a la que dicen pertenecer debe informarle a Twitter que es cierto.

¿Crees que estos cambios serán positivos para Twitter? Te esperamos en la caja de comentarios para debatir al respecto.