Twitter se desploma: pierde el 66% de su valor desde la compra de Musk

La llegada de Elon Musk al puesto de CEO en Twitter causó estragos en la red social, de la que muchos han huido. La mayoría de los cambios que desde entonces se han realizado en esta aplicación, antes famosa y querida, no son bien recibidos por sus usuarios. Entre tantas desgracias por las que sufre, ahora Twitter tiene que lidiar con una horrible realidad: hoy apenas vale un tercio de lo que valía antes de su compra por el dueño de SpaceX.

La noticia la ha hecho saber el grupo Fidelity Blue Chip Growth Fund, el cual ha retirado por tercera vez parte del valor de sus acciones sobre Twitter. En un informe publicado recientemente, se puede observar no solo esto, sino también una estimación al valor actual de Twitter en dólares.

Twitter sigue desplomándose: pierde el 66% de su valor por el reinado de Elon Musk

Parece una crónica de una pérdida anunciada. Que ahora el valor de Twitter no se parezca ni un poco a lo que costaba antes, no toma a nadie por sorpresa. No es solamente el hecho de que se podía prever, sabiendo que muchos anunciantes de peso abandonaron la red social, y que su popularidad iba decayendo; sino que el mismo Elon Musk admitió en marzo que Twitter valía apenas la mitad de lo que era antes de comprar la compañía. Ahora, comenzando junio, se sabe que su valor ronda los 15.000 millones de dólares.

A simple vista puede verse como una suma cuantiosa, pero la realidad es otra desde la perspectiva de las compañías. Musk compró Twitter en su momento por un valor de 44.000 millones de dólares. Lo que significa que ahora mismo, el precio de la compañía se ha rebajado un 66%.

Uno de los motivos principales de su caída, han sido los cambios arbitrarios de Musk en la app. La mayoría solamente han conseguido restarle motivos a los usuarios por permanecer en esta red social. Desde la pérdida del valor de las verificaciones, ahora que cualquiera puede tenerlas si paga por ello, hasta las purgas indiscriminadas que pretenden hacer bien, pero en realidad, perjudicaron a muchas cuentas en su número de seguidores.

Se trata de un escenario oscuro, que pide a gritos nuevos cambios que de verdad ayuden a mejorar el estado de la app. Algo que Musk sabe que no está en sus manos, y que pretende adjudicar al futuro nuevo CEO de Twitter. Al menos, en este aspecto, es razonable. Quizá con un nuevo mando al frente en Twitter, y la retirada estratégica de Musk, la opinión general sobre esta red social comience a limpiarse.

Y tú, ¿crees que Twitter volverá a ser lo que era antes?

Fuente | Actions Change Repository