¿Has perdido seguidores en Twitter? Es culpa de Elon Musk

El CEO de Twitter, Elon Musk, ha anunciado que la plataforma comenzará a eliminar las cuentas que han estado inactivas durante mucho tiempo. Parece que la limpieza se centra en aquellos que no inician sesión de manera frecuente. Con esta purga, el empresario está cumpliendo con la promesa que hizo en diciembre de 2022 cuando dijo que se eliminarían 1.500 millones de cuentas inactivas de Twitter.

Los cambios que hace constantemente esta red social no dejan de sorprender. Hace poco, Twitter anunció la llegada de los artículos de pago a la plataforma y la eliminación del check azul. Ahora, con esta nueva medida, Elon Musk podría estar intentando generar más ingresos económicos con la red. Aunque este servicio de mensajería ha perdido la mitad de su valor, con esta decisión el magnate pretende convertir Twitter en una plataforma rentable.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023