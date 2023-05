Twitter permitirá cobrar por artículo a los usuarios, sin suscribirse

Una de las cosas que prometió Elon Musk con la compra de Twitter fue que la convertiría en una plataforma rentable. Y, aunque la red social perdió la mitad de su valor luego de la compra del magnate sudafricano, no se puede negar de que Musk está haciendo todo lo posible para monetizarla.

La suscripción Twitter Blue, la venta del verificado y de nombres de usuario son solo algunos de los cambios que ha adoptado la red social de Musk para incrementar sus ingresos. Y ahora, se acaba de anunciar una nueva herramienta de monetización tan arriesgada como las anteriores. Se trata de los nuevos artículos de pago que llegarán oficialmente a Twitter el próximo mes.

A través de un tweet (que dejamos aquí abajo), Elon Musk acaba de confirmar que pronto Twitter les permitirá a los usuarios pagar por leer un artículo como alternativa a los servicios de suscripción mensual. Esto, según Musk, proporcionará una segunda opción de ingresos para que los medios y redactores puedan monetizar a ese porcentaje de usuarios que nunca se suscribirían, pero que si pueden pagar por un artículo en específico.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.

This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023