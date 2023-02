Si algo nos ha dejado claro Elon Musk en los últimos meses es que al magnate sudafricano le gusta ser el dueño de Twitter, pero no su director ejecutivo (CEO). Desde diciembre del año pasado se sabe que Musk ya está dispuesto a ceder su cargo luego de que asumirlo a mediados de octubre al despedir a Parag Agrawal (ex CEO) cuando compró oficialmente Twitter.

Pues bien, todo parece indicar de Elon Musk está acelerando la búsqueda de su sucesor. El también CEO de Tesla y Space X, ha hablado en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2023 celebrada en Dubai y ha aclarado sus intenciones sobre el futuro administrativo de la plataforma. A continuación, te contamos qué dijo esta vez el carismático empresario sudafricano.

El medio Bloomberg ha tenido la oportunidad de entrevistar a Musk durante el evento y este les ha asegurado que está buscando activamente a la persona que se convertirá en el nuevo CEO de Twitter. Además, también menciono que, probablemente, la transición de este cargo directivo ocurrirá a finales de 2023.

¿Por qué no en una fecha más cercana? Pues en la videoconferencia, mencionó que actualmente él se está encargando personalmente de «estabilizar la organización». También añadió que quiere «asegurarse de que esté en un lugar financieramente saludable» antes de que asuma el nuevo CEO. De hecho, Elon Musk dijo que está trabajando unas 80 horas semanales con solo 6 horas de sueño diario para lograrlo.

“I’m guessing towards the end of this year should be a good timing to find someone else to run the company.”

Elon Musk is aiming to find his successor to lead Twitter as CEO toward the end of 2023 https://t.co/YrU1KsPkpO via @BloombergTV pic.twitter.com/KXp0zBOSDl

— Bloomberg Technology (@technology) February 15, 2023