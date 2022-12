Twitter busca nuevo CEO: Elon Musk está dispuesto a ceder su cargo

Para nadie es un secreto que Elon Musk no ha hecho sino meter la pata desde su llegada al cargo de CEO en Twitter. El descontento de los usuarios casi es palpable y las polémicas son variadas. Desde el dilema de las verificaciones, que llevó a muchos usuarios a aprender cómo saber si una cuenta verificada en Twitter es falsa y que ahora, de hecho, se usa la verificación azul y dorada para distinguir cuentas, hasta la dimisión de miles de empleados de Twitter.

Pues bien, los tropiezos no le han pasado desapercibido al nuevo dueño de Twitter, quién ha dejado la decisión de ceder su puesto en manos de los usuarios. El 18 de diciembre, Elon aprovechó para abrir una encuesta, preguntando si debía mantenerse al mando o mejor dejar las cosas a cargo de otro. ¿Ya te puedes imaginar cuál fue el resultado con mayor número de votos?

Hora de buscar un nuevo CEO para Twitter

Hace poco la encuesta por fin ha cerrado, arrojando un resultado obvio. Con un 57,5% de votos apuntando a que sí, Elon debe ceder el puesto, la decisión es más que obvia. La mayoría de los usuarios en Twitter ya no quiere lidiar con las decisiones imprudentes del famoso empresario, así que llega el momento de pensar en una nueva cabeza al mando.

El problema, según Musk, es que no hay ningún sucesor a la vista. Mientras la encuesta se iba desarrollando con una tendencia bastante clara, iba comentando al respecto. En uno de sus tuits, dice claramente que «Nadie quiere el trabajo de mantener con vida a Twitter. No hay sucesor», afirmando que el siguiente paso por buscar un nuevo CEO no será exactamente fácil.

Sin embargo, eso no ha detenido a los usuarios de tomar una decisión definitiva. Si Elon Musk respetará el deseo de sus clientes, entonces pronto se le verá dando un paso atrás en el cargo de CEO. ¿Significará que los cambios polémicos en Twitter se acabarán? Por el momento, eso está por verse.