Hace poco más de un año, Twitter añadió las notas de voz a su plataforma, permitiéndoles a millones de usuarios publicar mensajes de hasta 140 segundos de duración.

Al parecer, esta función fue muy bien recibida por la comunidad, pues luego de varios meses de prueba, la compañía ha decidido añadir una nueva herramienta que se adapta de forma perfecta a las notas de voz de Twitter.

Gracias al anuncio por parte de Twitter desde su cuenta oficial, se ha dado a conocer información que confirma que la red social está añadiendo una opción llamada captions, la cual permite ponerles subtítulos a las publicaciones realizadas en Twitter.

A pesar de que ya son millones los usuarios que han podido probar esta nueva función, es necesario aclarar que, de momento, la misma solo está disponible en iOS, ¿por qué? Por el simple motivo de que los tweets de voz aún no han sido activados en Android.

Esta nueva característica de accesibilidad que lanzó Twitter, está disponible en los siguientes idiomas:

Por otro lado, y según lo que hemos podido observar, los subtítulos de Twitter solo aparecerán en publicaciones nuevas. En otras palabras, aquellas notas de voz que hayan sido subidas con anterioridad en la red social, no contarán con la opción que permite activar los subtítulos automáticos.

We took your feedback and we’re doing the work. To improve accessibility features, captions for voice Tweets are rolling out today.

Now when you record a voice Tweet, captions will automatically generate and appear. To view the captions on web, click the “CC” button. https://t.co/hrdI19Itu6 pic.twitter.com/pDlpOUgV6l

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2021