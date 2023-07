Twitter este nuevo ajuste abre la puerta al acoso en los DMs

Elon Musk lo ha vuelto a hacer. Desde que el magnate sudafricano se hizo con la red social del pajarito azul no ha parado de tomar decisiones polémicas. Primero hizo que la insignia de verificado sea de pago, luengo lanzó la suscripción Twitter Blue que generó muchos casos de suplantación de identidad, inició una subasta de nombres de usuario, permitió el regreso de la propaganda política y bloqueó a los clientes de terceros.

Y ahora, la plataforma de Musk ha hecho otro cambio que de seguro a muchos no les gustará. De manera silenciosa, la red social ha actualizado la privacidad de los mensajes directos, añadiendo una opción que permite que cualquiera que pague Twitter Blue pueda enviar DMs a todo el mundo. Y lo peor de todo es que parece que esta nueva opción se está activando por defecto. A continuación, te contamos cómo desactivarla.

Twitter cambia la privacidad de los DMs: ahora cualquiera con el verificado puede enviar mensajes a todo el mundo

Si eres usuario de Twitter, es muy probable que sepas que solo puedes recibir mensajes directos de las personas que sigues en la red social. Hasta ahora, este es el ajuste que está activado por defecto en el apartado de privacidad, aunque también se puede configurar para que recibas DMs de todo el mundo.

Sin embargo, como parte de una estrategia para vender más suscripciones, Twitter ha agregado una tercera opción en la privacidad de los mensajes directos. Esta se llama «Allow message requests from Verified users and people you follow only» y básicamente hace que recibas mensajes tanto de los usuarios que sigues como de los que tienen el verificado pagando los 8 € de Twitter Blue. Esto puede llegar a ser realmente peligroso, ya que abre las puertas para el acoso a través de la mensajería directa.

Además, lo extraño de este cambio es que, sospechosamente, Twitter está activando por defecto esta opción. Pero descuida, existe una forma de desactivarla, solo tienes que seguir estos pasos: Configuración > Privacidad y seguridad > Mensajes Directos > Permitir mensajes solo de personas a las que sigues.

Y a ti… ¿También se te activó por defecto este nuevo ajuste de los DMs de Twitter?