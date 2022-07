Si bien no ha llegado ser tan viral como Among Us o Stray, Totally Accurate Battle Simulator (TABS) es uno de esos juegos indie que sin mucha promoción ha logrado convertirse en uno de los favoritos de Internet. Jugado en varias ocasiones por El Rubius en sus streams, Totally Accurate Battle Simulator es un simulador de batallas épicas con físicas locas que puede darte infinitas horas de risas.

Cuando se lanzó su primera versión en 2019, solo estaba disponible para Xbox One, Windows y macOS. Pero este año aterrizó en Nintendo Switch y ahora se ha confirmado que llegará a móviles y tablets Android e iOS. Si aún no te suena de nada este juego, no te preocupes, pues enseguida te mostraremos de qué va y todos los detalles de su llegada a plataformas móviles.

Totally Accurate Battle Simulator: el mejor simulador de batallas locas llega a Android e iOS

En Totally Accurate Battle Simulator tendrás que liderar un ejército de guerreros tambaleantes a través de varios mundos, con más de cien clases distintas. El juego te ofrece un creador de batallones personalizados que te permite dar vida a tus propios guerreros o, mejor dicho, muñecos de trapo. Podrás luchar con guerreros medievales, tanques resistentes e incluso con la mismísima Muerte. ¡Hasta podrás luchar con mamuts lanudos!

Tu papel será el del general del ejército que no va al frente de la batalla, sino que solo se limita a diseñar el plan de guerra y dar órdenes. Una vez que comience la guerra, verás en tiempo real la batalla y los resultados de tu estrategia. Y lo mejor es que el juego tiene modo multijugador, por lo que podrás enfrentarte contra los ejércitos de tus amigos o desconocidos para ver quién es el mejor.

En las plataformas en las que está disponible actualmente, Totally Accurate Battle Simulator tiene más de 4,5 millones de jugadores activos, así que no será un problema encontrar partidas online. Eso sí, todavía no sabemos si tendrá crossplay en Android e iOS con jugadores de consolas y PC.

¿Cuándo llegará Totally Accurate Battle Simulator a Android e iOS?

La fecha de lanzamiento de Totally Accurate Battle Simulator en Android e iOS no ha sido anunciada. El juego se presentó en la conferencia TapTap Live Presents 2022 de la plataforma TapTap, donde puedes pre-registrarte para así recibir un aviso cuando TABS sea lanzado oficialmente en Android e iOS.