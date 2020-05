¿Usas Tinder? Entonces esto es para ti. Sabemos que en este momento de confinamiento por la pandemia se ha vuelto imposible poder tener una cita. Pero tranquilo, no desesperes, porque esta app parece haber encontrado la solución para que encuentres la pareja perfecta para ti, ya que ahora Tinder tendrá una opción para que ligues cerca o en todo el mundo.

Esta no sería la primera vez que Tinder haga algo respecto por la situación que estamos viviendo, ya que el mes pasado habilitó de forma gratuita “Passport”, su opción de pago (para los miembros Plus y Gold) que te permite ubicarte a través de un mapa en cualquier lugar del mundo.

Lo primero que debes saber es que esta información se supo gracias a la famosa leaker Jane Manchun Wong, quien a través de su cuenta Twitter dio un adelanto de lo que será el nuevo modo global para ligar con personas de cualquier parte del mundo.

En el tweet se ve que Tinder te dará a escoger entre los dos modos de búsqueda de personas: local y global. Esta nueva opción, al igual que “Passport”, te permite ubicarte a través de un mapa, en cualquier parte del mundo para empezar a hacer “matches”. Además, también se supo que al seleccionar “Global” deberás ingresar la ubicación, en donde quiere aparecer, de forma manual.

Tinder is working on this UI for quickly switching between local and global matches pic.twitter.com/2fJCvkVKJE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 13, 2020