Telegram no es tan privado como dice y el jefe de WhatsApp lo demuestra

Aunque WhatsApp es la plataforma de mensajería más usada en el mundo, su principal competidor siempre se ha promocionado como una opción más segura y confiable que la app de Meta. Telegram es reconocida a nivel mundial como una de las aplicaciones más seguras del Internet.

Dicha fama se debe principalmente a que su creador, Pavel Durov, ha desafiado al Kremlin y al gobierno ruso en innumerables ocasiones desde el lanzamiento de esta app. Esto y su popular cifrado ultra seguro hace pensar a muchos de que se trata de una aplicación invulnerable y muy segura.

Pues bien, así como hace unos años el creador de Telegram llamó insegura a la plataforma de mensajería de Meta, ahora el máximo directivo de WhatsApp ha revelado algo que puede cambiar para siempre la forma en la que percibimos a la app de mensajería de Pavel Durov.

El medio WIRED ha publicado un artículo extenso titulado «The Kremlin Has Entered the Chat» («El Kremlin ha entrado en el chat») de Darren Loucaides que resume una extensa investigación sobre como el gobierno ruso está usando Telegram como arma contra los activistas rusos. Este polémico informe rápidamente llamó la atención de Will Cathcart, jefe de WhatsApp, quien a través de un hilo de Twitter aprovechó para citar los puntos más importantes de este artículo.

This is a really important article from @DarrenLoucaides @Wired about Telegram. If you think Telegram is secure, you should read this article and understand the truth – especially before you use it for anything private.

— Will Cathcart (@wcathcart) February 10, 2023