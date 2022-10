No, no te has vuelto loco, la interfaz de WhatsApp sí ha cambiado en las últimas actualizaciones. Sin embargo, es probable que no sepas exactamente en qué, porque los cambios son prácticamente imperceptibles, a menos que te dediques a encontrarlos.

La interfaz de WhatsApp está evolucionando en tu móvil, aunque son cambios sutiles con los que Meta se alinea un poco más hacia Material You. ¿Quieres saber cuáles son? Los listamos a continuación para que puedas probarle a tus amigos que no estás alucinando.

WhatsApp adopta las minúsculas y cambia el menú «Acerca de»

WhatsApp lleva tiempo introduciendo cambios, aunque no hablamos solo de nuevas características como la edición de mensajes o los grupos de 1024 personas. Meta también viene haciendo algunos cambios en la interfaz de WhatsApp, aunque de la forma que siempre lo han hecho: poco a poco, tanto, que pareciera que el diseño nunca evoluciona, pero sí que lo hace.

Uno de los últimos tiene que ver con las pestañas de la aplicación, que ya no tienen los nombres escritos en mayúscula. De ahora en adelante, esos textos se muestran en minúsculas (excepto la primera letra), como dictan las normas ortográficas de muchas lenguas.

Además, el menú «Acerca de» también se renueva, al dejar de lado el clásico hipervínculo subrayado que redirige a la página de licencias de la compañía. Ahora, este enlace se aloja dentro de un botón de bordes bien redondeados y su texto va escrito en minúsculas.

Estas dos características son parte de los lineamientos de Material You, la guía de diseño actual de Android, desde Android 12. También se le conoce como Material Design 3 y Meta decide seguirla para que la interfaz de WhatsApp no se sienta anticuada respecto a las apps de Google.

Estos cambios en el diseño de WhatsApp ya pueden verse en la versión beta y están próximos a introducirse en la versión estable. ¿Llegarán algunos más? Probablemente sí, aunque varios de los cambios base de Material Design ya se habían aplicado antes, como los globos de mensajes con bordes redondeados o el uso de colores pastel cuya tonalidad es más clara que la de los tonos verdes originales.

¿Crees que WhatsApp está tomando el camino correcto o deberían quedarse con su diseño de toda la vida?