Squid Game VR el juego multijugador oficial de la serie en realidad virtual

No cabe duda que una de las cosas más esperadas del 2023 es la segunda temporada de El juego del calamar (aunque es probable que no llegue hasta finales de año o principios de 2024). La serie de Netflix estrenada en 2021 se convirtió rápidamente en un éxito mundial, entrando en el top de las más vistas de todos los tiempos en tan solo unos pocos meses. Esto ha hecho que se genere mucha expectativa sobre su próxima entrega.

Pues bien, aunque no tenemos nuevas noticias sobre Squid Game 2, sí que acaba de confirmarse algo realmente atractivo para los seguidores de la serie. La empresa de experiencias de realidad virtual multijugador en locaciones, Sandbox VR, está colaborando con Netflix para lanzar el juego oficial VR de la serie que estará disponible en sus más de 30 franquicias a finales de este 2023.

Como se puede ver en el vídeo que dejamos aquí arriba, Sandbox VR es una marca con 30 franquicias alrededor del mundo (24 en Norteamérica, 4 en Asia, 1 en Francia y 1 en Inglaterra) en las que 6 jugadores pueden participar juntos en experiencias de realidad virtual con interacción física por 55 – 65 $/persona. Dicha empresa ha confirmado que están trabajando en un juego VR de El juego del calamar que se estrenará en sus locaciones a finales de 2023.

What do you get when you cross Netflix’s most groundbreaking series with the world’s most advanced virtual reality? We’ll give you a hint… 🦑🚦🦾 Squid Game x Sandbox VR is happening later this year!https://t.co/gfSYN2bVvu

— Sandbox VR (@SandboxVR) February 8, 2023