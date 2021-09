¿Quieres sentir lo que han experimentado las personas que participaron en la prueba más macabra de la serie “El juego del calamar”? Si tu respuesta es “sí”, has llegado al lugar indicado.

Gracias a la enorme comunidad que posee Roblox, ya es posible jugar al primero de los juegos que aparecen en la serie de Netflix “El juego del calamar”. Dicho juego es ni más ni menos que el tenebroso “Luz roja, Luz verde”, prueba en donde el objetivo es llegar a la línea de meta antes de que el reloj llegue a cero.

Pero cuidado, no todo es tan simple como parece, pues el juego tiene reglas, ¿cuáles? Quedarse quieto cuando la muñeca dice “Luz roja”, y avanzar cuando la muñeca dice “Luz verde”.

¿Cómo jugar a El Juego del calamar en Roblox?

Antes de que te mostremos el tutorial que tienes que llevar a cabo para poder jugar a El juego del calamar en Roblox, es imprescindible que tengas instalada la app en tu dispositivo móvil Android.

En caso de que no puedas descargar e instalar el juego desde el enlace que te dejamos arriba, deberás comprobar si reúnes todos los requisitos para jugar a Roblox en Android.

Por otra parte, si ya tienes el juego instalado en tu móvil o tablet, deberás realizar los pasos que te dejamos a continuación:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de Roblox desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Por consiguiente, deberás iniciar sesión con tu cuenta , o en su defecto (si no estás registrado), crear una cuenta.

, o en su defecto (si no estás registrado), crear una cuenta. Tendrás que pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubica arriba a la derecha de la pantalla. En el cuadro de búsqueda, deberás escribir las siguientes palabras: “Fish Game”. Una vez escritas, tendrás que darle al botón “buscar” que se muestra en tu teclado.

Aparecerán cientos de resultados, busca el que tiene un 90% o más de votos positivos . Cuando lo hayas hallado, deberás pinchar sobre el mismo.

. Cuando lo hayas hallado, deberás pinchar sobre el mismo. Pulsa sobre el botón de color verde para poder ejecutar el juego.

para poder ejecutar el juego. Espera a que cargue el servidor en donde está alojado el juego. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, podrás jugar al popular “Luz roja, Luz verde” de El Juego del calamar.

Vale aclarar que este modo de juego no puede jugarse en solitario. Roblox funciona en servidores, por lo que cualquier jugador puede tener acceso a esos servidores. En otras palabras, siempre encontrarás a otros usuarios dentro de las partidas.

En el caso de que desees jugar de forma privada con tus amigos, tendrás que alquilar un servidor dentro del modo de juego que has seleccionado. Eso sí, alquilar un servidor virtual dentro de Roblox no es gratis…

El juego “Luz roja, Luz verde” no comienza en Roblox, ¿cómo solucionarlo?

Si al momento de cargar el servidor de uno de los tantos juegos de “Luz roja, Luz verde” que hay en Roblox, la partida no comienza, no te desesperes.

Al existir una enormidad de opciones para jugar a uno de los juegos más conocidos de la serie de Netflix “El juego del calamar”, los creadores de esos mapas han puesto ciertas condiciones.

Nosotros hemos probado casi todas las versiones, y debemos decir que hay algunos patrones que se repiten. Si te encuentras en esta situación, te recomendamos realizar algunas de estas cosas para que la partida comience:

Si la puerta del juego está cerrada, ocupa alguna de las 500 camas que aparecen en la pantalla.

que aparecen en la pantalla. Dile a los demás jugadores de la sala que tomen un lugar en alguna de las camas libres.

Espera a que el reloj llegue a cero (es ahí cuando comienza la partida).

(es ahí cuando comienza la partida). Utiliza una red WiFi para poder jugar. Si la red 4G o 5G es inestable (poca señal), el servidor podría llegar a eliminarte de la partida.

Por otro lado, si al llevar a cabo estos consejos no logras poder jugar a “Luz roja, Luz verde” en Roblox, deberás buscar otro servidor. Hay versiones que están “bugeadas”, ¿qué significa esto? Que los creadores no han podido solucionar los errores que impiden que el juego comience.

¿En qué plataformas se puede jugar a El juego del calamar de Roblox?

Si bien el tutorial que te hemos mostrado arriba está dirigido a la versión para dispositivos móviles Android, el mismo puede realizarse sin problema para jugar a El juego del calamar en las demás plataformas en donde está presente Roblox.

En resumen, podrás jugar a “Luz roja, Luz verde” de El juego del calamar en las siguientes plataformas:

PC (Windows 7 y Windows 10).

(Windows 7 y Windows 10). Móviles y tablets con Android 7.0 o superior.

7.0 o superior. iPhone e iPad con iOS 11.0 o superior.

con iOS 11.0 o superior. Xbox One, Xbox Series S y Xbox Series X.

Mac.

Es importante aclarar que todas las versiones de El juego del calamar que se pueden encontrar en Roblox son gratuitas. Si hay encuentras alguna en la que es necesario pagar para poder jugar, deberías pasarla por alto, pues lo más probable es que se trate de una versión falsa.

¿Hay otras versiones de “Luz roja, Luz verde” en Roblox?

Como bien te mencionamos más arriba, hay cientos de versiones del primer juego que aparece en la serie “El juego del calamar” de Netflix. Eso sí, hay una gran cantidad de ellas que no funcionan, por lo que es importante ingresar solo en las que tienen un alto índice de positividad (80% o más).

Para hacerte la tarea aún más simple, a continuación te dejamos las dos versiones más jugadas en Roblox:

Hay muchas otras versiones de “Luz roja, Luz verde” dentro de Roblox. Incluso, existen más juegos que están relacionados con la serie El Juego del calamar. Desde ya, te recomendamos jugar solo a los que has visto en la serie, pues estos juegos podrían llegar a “spoilearte” aquellos capítulos que aún no has visto.

Sin mucho más que añadir al respecto, si ya has terminado de ver la serie y estás disfrutando de sus macabros juegos en Roblox, te recomendamos que le eches un vistazo a las series parecidas a El juego del calamar, ¡estamos seguros de que las disfrutarás!