Desde hace mucho tiempo los usuarios de Spotify pueden ver las canciones que escuchan sus amigos gracias a las características sociales de esta plataforma y a Facebook. Sin embargo, no es una funcionalidad que muestre en directo lo que otros están reproduciendo, aunque muchos medios quieran venderlo así. No obstante, la compañía pretende cambiar esto en breve. ¿Cómo? Con una nueva pestaña en la que Spotify te dirá qué están escuchando tus amigos en tiempo real.

Spotify has a new Community Hub to see what your friends are listening to live and what playlists they've recently updated.

— ˗ˏˋ Chris Messina ˎˊ˗ (@chrismessina) June 1, 2022