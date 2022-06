El algoritmo de Spotify que te recomienda canciones basándose en tus gustos musícales es una de las mejores características de la plataforma. Nada mejor que estar escuchando a tu artista favorito y que gracias a esta función el servicio de música en streaming agregue a tu lista de reproducción una canción que desconocías, pero que te mole.

Si has escuchado una canción en Spotify, pero se te olvidó su nombre y quieres recordarla, pues no te preocupes, hay una forma de solucionar esto. En la plataforma puedes ver el historial de canciones que has reproducido y aquí te explicamos cómo hacerlo.

Cómo ver tu historial de Spotify en el móvil

Así como te enseñamos a descubrir cuáles son los artistas que más escuchas en Spotify, ahora ha llegado el momento de que aprendas a ver tu historial de canciones reproducidas en la plataforma.

Y descuida, esta no es una característica exclusiva de Spotify Premium, ya que en realidad está disponible para todos los usuarios. Para ver el historial de tu cuenta de Spotify en el móvil solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre la app de Spotify.

de Spotify. Una vez que te encuentres en el apartado Inicio, debes pulsar en el ícono del reloj que se encuentra en la esquina superior derecha.

que se encuentra en la esquina superior derecha. Al hacer esto ya estarás en el historial de Spotify. Allí puedes usar filtros para ver solo las últimas canciones, álbumes o podcast que has escuchado.

De esta forma puedes ver el historial de Spotify en PC

Ahora bien, si utilizas la plataforma de música en streaming desde el ordenador, debes saber que en la aplicación de escritorio de Spotify también se puede acceder a tu historial. ¿Cómo hacerlo? Pues fácil, solo sigue estos pasos:

Abre la aplicación de escritorio de Spotify en tu PC.

de Spotify en tu PC. Lo siguiente será presionar en las tres líneas horizontales que se encuentran cerca del botón de volumen en la esquina inferior derecha.

que se encuentran cerca del botón de volumen en la esquina inferior derecha. Finalmente, solo tienes que pulsar en Escuchadas recientemente y listo.

Y tú… ¿Ya encontraste esa canción que habías olvidado en tu historial de Spotify?