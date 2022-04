Al final de cada año, Spotify lanza un resumen de lo que más has escuchado en la plataforma. Este resumen se llama Spotify Wrapped y lastimosamente solo se puede ver cuando el año termina.

Sin embargo, existen varias maneras no oficiales de saber cuáles son los artistas y canciones que más has escuchado en Spotify en el momento que quieras. ¿Te interesa saber qué es lo que más has escuchado durante las últimas 4 semanas, 6 meses o 1 año en esta plataforma? Enseguida te explicamos cómo descubrir esta información siempre que quieras.

Cómo ver tus artistas y canciones más escuchadas en Spotify en cualquier momento del año

No te agobiaremos con cientos de métodos para hacer algo tan sencillo como ver tus estadísticas en Spotify. Lo único que debes realizar para saber qué es lo que más has escuchado últimamente en la aplicación es lo siguiente:

Entra en la web Audio Habits.

Pulsa el botón Sign in with .

. Tendrás que conceder el permiso al sitio para ver tu actividad en Spotify . De lo contrario, no podrá saber qué has escuchado (más adelante te explicaremos cómo quitarle el permiso, por si te interesa).

. De lo contrario, no podrá saber qué has escuchado (más adelante te explicaremos cómo quitarle el permiso, por si te interesa). ¡Listo! Tras iniciar sesión con tu cuenta de Spotify, el sitio web te mostrará las siguientes estadísticas: Top Artists: Short Term (artistas más escuchados en las últimas 4 semanas) Top Artists: Medium Term (artistas más escuchados en los últimos 6 meses) Top Artists: Long Term (artistas más escuchados en el último año) Top Tracks: Short Term (canciones más escuchadas en las últimas 4 semanas) Top Tracks: Medium Term (canciones más escuchadas en los últimos 6 meses) Top Tracks: Long Term (canciones más escuchadas en el último año)



¡Eso es todo! Así de sencillo y rápido es ver tus estadísticas recientes en Spotify. El creador de esta página web es Adam Gonen, así que a él es a quien debes agradecerle. Por cierto, Audio Habits tiene una opción para recibir tus estadísticas de Spotify mensualmente y recomendaciones basadas en tus gustos.

Las mejores aplicaciones para saber lo que más has escuchado en Spotify

Aunque el método anterior nos parece el mejor de todos porque funciona de maravilla y no te hace perder tiempo con descargas ni pasos complicados, a algunas personas les gusta tener aplicaciones para todo. Si ese es tu caso, aquí te dejamos dos aplicaciones con las que podrás ver estadísticas más completas de tu cuenta de Spotify. Ambas son gratuitas y las puedes descargar directamente desde Google Play Store.

¿Cómo quitar a los sitios web y apps el permiso de ver mi actividad en Spotify?

Si ya no quieres que estas aplicaciones y sitios web de estadísticas de Spotify sepan qué escuchas en la plataforma, puedes quitarles el permiso de hacerlo de esta forma:

Abre Spotify en tu PC con tu cuenta. Puede ser la aplicación o la versión web.

con tu cuenta. Puede ser la aplicación o la versión web. Toca el icono de tu cuenta (está en la esquina superior derecha).

(está en la esquina superior derecha). Selecciona Cuenta .

. Luego, entra en la opción Apps .

. En esta sección verás todas las aplicaciones que tienen acceso a tu cuenta. Para quitar el permiso a una específica, simplemente toca el botón de Retirar acceso.

¡Ya está! De esa forma, puedes blindar la privacidad de tu cuenta de Spotify. Y ya que has llegado hasta aquí, echa un vistazo a estos 5 trucos para exprimir tu cuenta de Spotify.