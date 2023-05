El pasado 11 de mayo Sony presentó sus dispositivos estrella para la gama alta y media de 2023. Hablamos de los Xperia 10 V y Xperia 1 V, pero si le has seguido la pista a la marca sabrás que faltaba algo: ¿dónde está el Sony Xperia 5 V?

El tope de gama compacto de Sony todavía no se ha presentado, pero eso no significa que vayan a dejarlo por fuera este año. ¿Cómo es que estamos tan seguros? Primero, porque es costumbre que año tras año lo lancen; segundo, porque es de los poquísimos buques insignia compactos con Android que existen, así que no perderán la oportunidad; tercero, porque el Sony Xperia 5 V se acaba de filtrar y será tan genial como crees: una versión compacta con Snapdragon 8 Gen 2.

Pequeños recortes respecto al Xperia 1 V, pero el Sony Xperia 5 V mantendrá intacto lo importante

Aunque la marca japonesa aun no lo presenta, gracias al filtrador chino GXp0901 ahora sabemos que el Sony Xperia 5 V está casi listo. El informante publicó en su cuenta de Weibo prácticamente todos los datos de este dispositivo y lo cierto es que todo será tal cual se esperaba: el Xperia 5 V será una versión compacta del Xperia 1 V y compartirá muchas de sus características (aunque habrá cambios totalmente lógicos).

¿Cuáles son estos cambios? Lo primero es que la pantalla pasará a ser de 6,1” y con resolución Full HD+, algo justificado si quiere hablarse de una «versión compacta». Lo otro tiene que ver con las cámaras, que también recibirán algunas modificaciones, aunque no decepcionarán: el Xperia 5 V copiará la cámara principal de 48 MP con sensor Exmor T del Xperia 1 V, así como su cámara frontal de 12 MP. No obstante, las cámaras auxiliares al parecer serán las mismas del Xperia 5 IV de 2022.

La cosa está mucha más pareja en el interior, pues el Xperia 5 V pondrá al potentísimo Snapdragon 8 Gen 2 a tu disposición. Es el mismo SoC de su hermano mayor, pero no viene solo. Este móvil contará con una nueva versión de 12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento, algo nunca visto en esta serie. Son las mismas especificaciones del Xperia 1 V, aunque también se mantendrá la versión base de 8 GB + 128 GB.

Por último está la batería, que será la misma de 5000 mAh con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica del Xperia 1 V. Por cierto, acá te dejamos un resumen con las especificaciones filtradas para que las revises con mayor comodidad:

Pantalla OLED de 6,1″ con resolución Full HD+ (se espera que mantenga los 120 Hz).

con resolución Full HD+ (se espera que mantenga los 120 Hz). Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740.

con gráfica Adreno 740. 8 o 12 GB de RAM LPDDR5X y 128 o 256 GB en formato UFS 4.0.

y 128 o 256 GB en formato UFS 4.0. Triple cámara trasera : Principal de 48 MP con f/1.9 (sensor Exmor T), equivalente a 16 mm. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.4 (sensor Exmor RS), equivalente a 60 mm. Teleobjetivo de 12 MP con f/2.2 (sensor Exmor RS), equivalente a 16 mm.

: Cámara frontal de 12 MP con f/2.0 (sensor Exmor RS), equivalente a 24 mm.

con f/2.0 (sensor Exmor RS), equivalente a 24 mm. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica.

Android 13 como sistema operativo.

¿Cuándo se lanzará el Sony Xperia 5 V y cuánto costará?

Según los datos aportados por GXp0901, el nuevo Xperia 5 V se lanzará en algún momento del verano. Esto no nos toma por sorpresa, ya que es costumbre que Sony presente los Xperia 5 por esas fechas. Ahora, ¿repetirán la fecha exacta de 2022 (1 de septiembre)? No lo sabemos, pero ya pasó con los Xperia 1 V y Xperia 10 V.

Finalmente, todavía no hay un precio confirmado para este smartphone. Sin embargo, es probable que la versión de 8 GB + 128 GB cueste unos 1149 euros en España. El modelo de 2022 partió en 1049 euros, mientras que el Xperia 1 V parte desde 1399 euros, así que no es algo descabellado.