Aunque el mercado de móviles genera muchos ingresos para Sony gracias a sus sensores de cámara, sus propios smartphones están lejos de ser los más vendidos. Aun así, Sony tiene una gran legión de fanáticos que esperan sus móviles con ansias. Su próximo buque insignia será el Sony Xperia 1 V y ya sabemos cómo será, pues los filtradores Green Smartphones y OnLeaks han compartido renders y detalles del dispositivo.

Te adelantamos que será muy similar al Sony Xperia 1 V del año pasado en cuanto a diseño. De hecho, se espera que tenga las mismas dimensiones y se haga oficial este verano. Acompáñanos a conocer todos los detalles y renders filtrados.

El Sony Xperia 1 V será muy parecido a su antecesor, pero mejorará su hardware

Como puedes ver, el Sony Xperia 1 V seguirá las líneas de diseño de la generación pasada. Contará con una pantalla completamente rectangular sin notch ni perforación, bordes planos y un módulo de cámara trasera vertical con tres sensores. Tendrá una relación de aspecto alargada, pero será ligeramente más pequeño que su antecesor. Además, parece que el módulo de cámara será más grueso.

Por lo que apreciamos en los renders, mantendrá el puerto USB-C, el jack de 3.5 mm para auriculares y el lector de huellas incorporado en el botón lateral. Sus cambios principales estarán en el hardware: vendrá con el nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 2 y 16 GB de RAM (4 GB de RAM más que la generación pasada). Asimismo, traerá Android 13 de fábrica.

Aquí te dejamos la lista de especificaciones del Sony Xperia 1 V filtrada:

Pantalla plana de 6,5 pulgadas

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

16 GB RAM

Cámara triple de 12 MP (principal) + 48 MP (gran angular) + 12 MP (teleobjetivo)

(principal) + 48 MP (gran angular) + 12 MP (teleobjetivo) Cámara selfie 12 MP

Dimensiones: 161,0 x 69,3 x 8,5 mm aproximadamente

Batería de 5000 mAh

Se espera que Sony anuncie el Xperia 1 V a finales de este mes y que su lanzamiento oficial se produzca en el verano de 2023. Sobre su precio aún no se sabe nada, pero considerando que es muy parecido a su antecesor que costaba 1399 euros de lanzamiento, no cabe duda que el Sony Xperia 1 V cruzará la línea de los 1000 euros. Esperemos que no, pues con ese precio no podría competir con móviles como el Galaxy S23, OnePlus 11 o Google Pixel 7 Pro.