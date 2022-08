Lanzado hacia finales de junio, Snapchat Plus llegó al millón de suscriptores en menos de dos meses y Snap Inc. lo quiere celebrar. ¿Cómo? Agregando nuevas funciones para esos usuarios prémium que pagaron la suscripción con tal de disfrutar de novedades exclusivas o probar características antes que otros. ¿Quieres saber lo nuevo que trae Snapchat+? Te lo contamos todo.

Las respuestas prioritarias a las historias de famosos y varias mejoras cosméticas llegan a Snapchat Plus

Aunque la mayoría de las novedades que acaba de agregar Snapchat+ son meramente cosméticas, hay una que nos parece muy relevante. Además, se aplaude que la compañía celebre su primer millón de suscriptores con nuevas características, así que no podemos criticarles demasiado. Esto es lo que encontrarás en la última actualización de Snapchat+:

Priority Story Replies : una funcionalidad que hará más visibles tus respuestas a stories de Snap Stars para cuando quieras llamar su atención.

: una funcionalidad que hará más visibles tus respuestas a stories de Snap Stars para cuando quieras llamar su atención. Emoji personalizado para la confirmación de lectura : ahora podrás elegir el emoji de tu preferencia para reemplazar la clásica flecha azul que aparece al leer un chat.

: ahora podrás elegir el emoji de tu preferencia para reemplazar la clásica flecha azul que aparece al leer un chat. Nuevos fondos personalizados para tu Bitmoji : entre las nuevas opciones está “Oro reluciente”, una playa tropical y un fondo que emula la textura del mármol.

: entre las nuevas opciones está “Oro reluciente”, una playa tropical y un fondo que emula la textura del mármol. Nuevos colores y diseños para el icono de la app de Snapchat.

Como verás, las novedades presentadas no parecen la gran cosa, salvo la primera. Sin embargo, Snap Inc. anunció que pronto llegarán más funciones para sus suscriptores de Snapchat+. Anteriormente, los usuarios prémium recibieron novedades como una insignia exclusiva, nuevos íconos para la app, la posibilidad de fijar conversaciones y hasta ver quiénes se pasaron más de una vez por tus historias.

Por lo que parece, Snapchat Plus marcha muy bien y, honestamente, esperamos que siga así. Sin embargo, creemos que Snap Inc. debería agregar funcionalidades un poco más útiles a esta suscripción, como sucede con Twitter Blue, por ejemplo. Asimismo, también sería bueno que eliminen los anuncios a estos usuarios, algo que todavía no sucede. Snapchat Plus ya está disponible en más de 20 países y la suscripción cuesta 3,99 € mensuales.