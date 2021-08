2020 fue un año excelente para Poco, pues presentaron varios dispositivos que rompieron cada una de las gamas donde llegaban. Esto posicionó a la compañía como una alternativa excelente en la mente de los usuarios, y eso que no mostraron todas sus armas.

¿Por qué decimos esto? Porque la filial de Xiaomi se guardó en el bolsillo un móvil que todos íbamos a amar. Hablamos del Poco F2, el sucesor del Poco F1 que nunca se llegó a lanzar, pero que ahora conocemos y hubiese sorprendido a todos.

Poco F2, el móvil de gama alta que nunca llegó e iba a ser una bestia

Tras el lanzamiento del Poco F1 se hicieron decenas de teorías sobre cómo y cuando llegaría su sucesor. La espera fue larga, lo que alimentó (todavía más) la cantidad de rumores que circulaban en las redes. Ese sucesor llegó, pero no como el Poco F2 sino como el PocoF2 Pro, otro móvil fantástico. Aun así, Poco sí que fabricó el Poco F2 y es el prototipo que ves en las imágenes de arriba.

El dispositivo de Poco iba a ser la versión global del Redmi K20S, que tampoco se lanzó, pero sí llegó a registrarse en China. Su diseño iba a seguir una línea similar a la de otros Xiaomi de la época: pantalla perforada en una esquina, cámaras traseras con el módulo en vertical, trasera de cristal y lector de huellas en el lateral.

Respecto a sus especificaciones, el Poco F2 / Redmi K20S iba a llevar una pantalla AMOLED con resolución Full HD+. Como procesador Xiaomi incluiría un Qualcomm Snapdragon 855 con gráfica Adreno 640, refutando los rumores que apuntaban a un chip más sencillo como el Snapdragon 732G.

Las imágenes también dejan ver que el Poco F2 tendría tres cámaras traseras, aunque no hay detalles de los sensores. Aparte, correría Android 9 como sistema operativo, aunque desconocemos la versión de MIUI, pues ejecutaba una versión de ingeniería de AOSP. ¿Y la RAM, el almacenamiento y la batería? En la filtración no se hace mención a estas cosas, pero eso no quita que el Poco F2 iba a ser un móvil genial. ¿Por qué Poco nunca lo lanzó?

¿Por qué POCO no lanzó el Poco F2 en 2019 o 2020?

Tras revelarse que el Poco F2 efectivamente sí existió, queda la duda de por qué la compañía no lo lanzó al mercado. Hay diferentes suposiciones, pero quizás tenga que ver con que Xiaomi no estaba suficientemente segura de que fuese una buena idea impulsar una submarca. ¿La razón? Fácil, Poco podría canibalizar a los dispositivos de Xiaomi.

Esto es algo que en parte ya está sucediendo, pero la empresa lo mantiene a raya. ¿Cómo? Dejando la serie Redmi K en China (que serían los principales afectados), y lanzando los Poco globalmente. ¿La jugada les ha salido bien? Definitivamente sí.

Tan bien les va, que Poco estaría planeando lanzar el Poco F2 al mercado. Pero, ¿no es que nunca llegaría? Es un tema complejo porque rivalizaría con el Poco X3, pero lo cierto es que el Poco F2 sí que podría lanzarse y será un gama media.