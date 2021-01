La marca POCO de Xiaomi tuvo un debut perfecto en 2018 con el lanzamiento de su exitoso POCO F1. Luego, se mantuvo ausente durante un año completo para regresar con todo en 2020 como marca independiente, lanzando una gran variedad de móviles. Sin embargo, pese a la insistencia de los fanáticos, aún no han lanzado el deseado POCO F2. No obstante, al parecer este año POCO sí complacerá a sus fans.

Y es que recientemente la cuenta oficial de POCO India publicó un tuit donde muestran un vídeo de los objetivos alcanzados por la marca el año pasado y de lo que vendrá en 2021. Al final del vídeo, aparece el texto “The F2” parpadeando intermitentemente, lo que muchos creen que indica el lanzamiento del POCO F2. A continuación, te dejamos el tuit con el vídeo y otros detalles que debes saber sobre cómo podría ser el POCO F2.

Como muchos ya saben, el POCO F1 en realidad ya tiene un sucesor muy digno que se lanzó el año pasado. Es el POCO F2 Pro que es un móvil de gama alta económico que merece mucho la pena. Ahora bien, este smartphone nunca llegó de manera oficial a India, por lo que muchos creen que el tuit de POCO India realmente está insinuando la llegada de una versión más económica del POCO F2 Pro a su mercado.

Sin embargo, recientemente se ha filtrado información que desmiente parcialmente dicha teoría. De acuerdo al grupo de Telegram llamado “XiaomiUI”, el próximo POCO F2 será un móvil completamente diferente al F2 Pro. Será un gama media con procesador Snapdragon 732G, cámara cuádruple, batería de 4250 mAh, soporte para carga inversa y NFC en su versión global.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!

Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.

While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B

— POCO India (@IndiaPOCO) December 31, 2020