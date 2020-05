Aunque estemos en medio de una pandemia global, ha salido a la luz un rumor tecnológico que está dando mucho de qué hablar. Pues según el conocido filtrador Max Weinbach, Samsung podría lanzar un Galaxy Fold Lite barato con 4G. Una información, que de ser confirmada por la poderosa empresa de tecnología, alegrará a todo el que quiera comprar un teléfono plegable.

Eso sí, hay que tener en cuenta que aunque Weinbach crea que la información es real, asegura que es más un rumor que una filtración. Pero sea como sea, es algo que llama la atención de los fanáticos y no tan fanáticos de la marca.

Se dice que el Galaxy Fold tendrá 256 GB de almacenamiento, carecerá de pantalla de vidrio ultradelgada y estará hecho con piezas fabricadas en el año 2018. Según el informe, este teléfono tendrá una pantalla más pequeña que la del Galaxy Fold original. Además, supuestamente se lanzará con un procesador Qualcomm Snapdragon 865.

El lanzamiento del Galaxy Fold tuvo problemas en sus inicios, pero al final Samsung lanzó una versión mejorada de su teléfono plegable. Sin embargo, estamos hablando de un teléfono que cuesta más de 1400 dólares (casi 1300 euros al cambio). Mientras tanto, el Fold Lite costará alrededor de 1099 dólares, unos 1016 euros aproximadamente. En pocas palabras, el Galaxy Fold Lite será mucho más asequible que su versión original.

También es necesario destacar que el filtrador asegura que el dispositivo estará disponible internacionalmente. Aunque no se sabe con exactitud cuándo se lanzará, otros rumores indican que Samsung presentará a su Fold 2 durante el mes de agosto. Por esta razón, no sería descabellado pensar que la empresa surcoreana muestre a su plegable barato durante esa misma fecha.

I have some info on the Galaxy Fold Lite.

-Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020