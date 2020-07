Tras el lanzamiento de la serie Galaxy S20 a principios de este año, Samsung ya se prepara para traer al mercado una variante económica de sus buques insignia actuales. El año pasado ya hizo esto mismo, con el lanzamiento del Galaxy S10 Lite. Sin embargo, el modelo de este año no se llamará Galaxy S20 Lite, sino Galaxy S20 FE (Fan Edition), según lo que reporta el medio surcoreano The Elec.

Esta misma fuente aseguró que el presunto Galaxy S20 FE llegará el próximo mes de octubre y, además, reveló su posible precio y las especificaciones de su cámara. Días atrás, el popular filtrador Ice Universe a través de Twitter también dio a conocer algunas características de este pequeño flagship. Así que podríamos decir que ya tenemos una idea más o menos clara de cómo será el Galaxy S20 FE. Mira todas sus especificaciones filtradas y precio a continuación.

Galaxy S20 Fan Edition: posibles características, precio y fecha de lanzamiento

Tal como todos esperamos, el Galaxy S20 Fan Edition será el smartphone más barato de esta serie, pero también el más limitado en cuanto características. Aun así, no será un móvil compacto ni mucho menos. Tendrá una pantalla de 6,5 pulgadas (como mínimo) y disfrutará de una tasa de refresco de 120 Hz, ideal para los juegos. Además, contará con el procesador Snapdragon 865 de Qualcomm, por lo que es un hecho que será tan potente como sus hermanos mayores.

Donde más sacrificará el Galaxy S20 FE en favor del precio es en el apartado fotográfico. Tendrá una cámara trasera triple, modesta en megapíxeles, pero muy versátil. Usará un sensor principal de 12 MP acompañado de un sensor ultra gran angular de 12 MP y de un teleobjetivo de 8 MP con 3x de zoom óptico. Si consideramos que las cámaras de los Galaxy S20 tienen un teleobjetivo de 64 MP, es evidente que en este apartado Samsung ha decidido hacer recortes importantes.

No obstante, al menos montarán dos sensores secundarios muy útiles y no han apostado por los típicos sensores macro y de profundidad que vemos mucho en la gama baja-media y que aportan bastante poco a la fotografía. Además, en la parte frontal, se dice que el Galaxy S20 Fan Edition tendrá una cámara selfie de 32 MP, al igual que el Galaxy S10 Lite, así que no está nada mal en lo que a cámaras respecta. Por supuesto, no impresionará a nadie, ni será el mejor en DxOMark, pero de seguro complacerá a los usuarios.

Por último, se espera que el Galaxy S20 FE llegue con un conector de 3,5 mm para auriculares y certificación IP68.

Más caro que el S10 Lite, pero un 20% más barato que el Galaxy S20 normal

De acuerdo a las filtraciones, el Galaxy S20 Fan Edition será presentado en octubre con un precio de 750 dólares o 655 euros al cambio. En realidad, será un 20% más económico que el Galaxy S20 estándar, por lo que en Europa su precio rondará los 700 euros. Si lo comparamos con el Galaxy S10 Lite, al que podríamos llamar su antecesor, el Galaxy S20 FE será unos 100 dólares más caro.

Curiosamente, nadie ha mencionado hasta ahora si será un móvil 5G o no. Aun así, el sentido común y los rumores previos indican que lo será. Así que es lógico que el Galaxy S20 FE con 5G y un procesador más nuevo sea más caro que el Galaxy S10 Lite con 4G. Pese a este aumento de precio, los medios surcoreanos dicen que Samsung espera vender unos 5 millones de Galaxy S20 FE antes de que se acabe el año. ¿Lo logrará? Coméntanos qué piensas tú acerca de este nuevo Galaxy S20.