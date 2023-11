Pese a que la serie Note se discontinuó con los Galaxy Note 20, Samsung mantuvo la compatibilidad con los S-Pen en varios de sus dispositivos. Algunos ejemplos de esto son el Galaxy S23 Ultra, las Galaxy Tab S9 Ultra (un modelo más grande) y también el Galaxy Z Fold 5.

Sin embargo, cuando hablamos de este último hay un pequeño problema: pese a ser compatible, no trae su propio lápiz óptico. Esto ha generado muchas quejas por parte de los usuarios en los últimos años, pero parece que Samsung finalmente los ha escuchado. ¿Por qué? Porque una filtración sugiere que el Galaxy Z Fold 6 podría traer una ranura dedicada al S-Pen. ¿Finalmente lo incluirán? Esto es lo que sabemos.

El Galaxy Z Fold 6 podría tener una ranura para el S-Pen en la trasera o en un lateral

Como acabamos de mencionar, los Galaxy Z Fold son compatibles con los S-Pen de Samsung. No obstante, ninguna de las generaciones existentes hasta ahora ha incluido alguno al adquirir el móvil. Para tenerlo hay dos opciones: una es comprar una funda oficial que vende Samsung y que incluye tanto el lápiz óptico como un bolsillo para guardarlo; y la otra es comprar el S-Pen solo, que es más barato, pero así es fácil perderlo.

Esto es algo que no está justificado en este móvil, pues el Galaxy Z Fold es de los que más provecho puede sacar al S-Pen. Aparte, con lo caros que son los smartphones de esta serie, Samsung bien podría incluirlo sin recargos adicionales. Pero parece que esto está próximo a cambiar y Samsung finalmente corregirá este detalle.

Según una patente descubierta por xLeaks7 y publicada en exclusiva en Studimo, el Galaxy Z Fold 6 podría tener un espacio para fijar el S-Pen al dispositivo. ¿Cómo es esto posible? Recuerda que el lápiz óptico de Samsung es compatible con superficies magnéticas, así que puede hacerse sin problema.

La patente señala dos posibilidades para hacer esto: la primera, que la ranura de sujeción esté en la parte trasera del dispositivo, tal como sucede al usar la funda; mientras, en la segunda la ranura va ubicada en el marco exterior del dispositivo.

¿Cuál elegirán? No lo sabemos, tampoco si realmente lo harán para la próxima generación o más adelante, pero cada modalidad tiene sus ventajas y desventajas. Si ubican la ranura en la trasera será visualmente mejor, pero el móvil será más grueso. Y si la ubican en un lateral, la patente apunta que la pantalla ya no será recta en ese lado, sino que tendrá un área de menor anchura. Así, en el espacio sobrante podrá ubicarse el S-Pen sin aumentar el grosor del smartphone, pero se ve bastante mal.

El nuevo S-Pen podría tener varios botones, así que sería más versátil

Junto a lo anterior, la patente filtrada menciona que el lápiz óptico de Samsung podrá recibir varias mejoras. Lo primero es que podría incluir varios botones en vez de uno, por lo que podrás hacer más cosas con un simple toque. Lo otro es que la nueva versión del S-Pen sería más versátil que los actuales al integrarse perfectamente al Galaxy Z Fold 6.

No obstante, tendremos que esperar varios meses para saber qué es lo que nos traerá Samsung. La quinta generación de sus plegables se presentó en julio de este año y no será hasta julio de 2024 cuando llegue la sexta.

Aparte, es importante recordar que una patente no es una confirmación definitiva de que algo se aplicará a un dispositivo. Sencillamente, pueden ser ideas que registran las empresas como propias para tenerlas a la mano y que otros no las copien, pero luego puede que no las usen nunca.